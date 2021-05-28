嘉義3確診足跡曝！大潤發、家樂福　台中返鄉被通知匡列染疫+1

▲嘉義市長黃敏惠疫情說明。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

▲6550足跡說明。（圖／嘉義市政府提供）

中央流行疫情指揮中心27日公布嘉義市新增3例，分別為案6548、6549、6550，1男2女年齡介於40多歲至70多歲，3例都是與親友接觸而感染，嘉義市已完成疫調足跡，相關場所並完成清潔消毒，接觸人員已匡列完成，3案均已完成送醫收治。

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案6548為50多歲女性，5月16日曾與北部友人接觸，5月23日得知北部友人確診且自己也出現疑似症狀，因此主動聯繫嘉義市衛生局安排採檢，5月27日確診，外出全程有戴口罩。相關涉足地點(如附表一)停留約10-30分鐘都已消毒完成，也均通知相關店家應於5月26日完成店內消毒。匡列接觸者1名家人已列入居家隔離。

▲6549足跡說明。（圖／嘉義市政府提供）

案6549為案6104之家庭接觸者，為40多歲女性，無相關症狀，5月25日採檢，27日確診，接觸者3位(均為家人)居家隔離中，相關涉足地點(如附表二)與案6104相同都已清消完成。

案6550為70多歲男性，因工作關係於5月17日及21日分別接觸北部及中部之同事且一起用餐，5月23日因同事確診，5月24日本局接獲其他縣市衛生局轉介通知，立即安排採檢且列為居家隔離，5月26日確診，相關足跡如附表三，匡列接觸者1名家人已列入居家隔離。

▲台中市確診個案6100足跡說明。（圖／嘉義市政府提供）

另補充說明台中市確診個案6100，於5月17日自台中搭乘自強號139車次抵達嘉義車站，並由親友開車接送返家，足跡如附表四，已確診後收治醫院治療，並匡列接觸者2位(均為家人)居家隔離。

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