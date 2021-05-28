書記官確診高檢署資訊大樓消毒　緊鄰司法大廈恐蔓延

▲高檢署傳出書記官確診，一旁的司法大廈岌岌可危。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

疫情嚴重，又傳出司法機關淪陷！位在博愛特區內的高等檢察署本部也出現確診案例。高檢署某書記官遭列為確診案例，由於該名書記官辦公地點為高檢署第二辦公室的資訊大樓，高檢署已經安排消毒。該大樓距離司法院、懲戒法院、高等法院等重要司法機關所在的司法大廈很近，司法特區岌岌可危。

在這波疫情中，高檢署先前雖未傳出員工確診，但也都非常驚險。上週傳出高檢署專門蒞庭重金案件的檢察官，在開庭時遇到對應案件的律師確診，因此被要求回家自我健康管理；沒多久，又傳出高等法院法警確診，該法警所對應到相關高檢署檢察官也全都被要求自我健康管理。這次則是高檢署專門蒞庭重金案件的檢察官、書記官，因同辦公室的書記官確診，所以這批檢察官、書記官也都必須回家自我健康管理。

據了解，該名書記官自24日起發燒，第一時間就向高檢署書記官長報告，並回家自我健康管理，辦公室也進行消毒。而PCR核酸檢驗結果27日出爐，證實確診。高檢署在他確診後，立即安排消毒，資訊大樓將於28日進行消毒。

而先前高檢署檢察長邢泰釗接受媒體採訪時表示，該書記官24日發燒後就請他居家隔離，並已經對辦公室進行消毒。雖然該書記官回報為確診，但因未接受到市政府通知，高檢署為謹慎起見，並未在第一時間發布消息。高檢署也表示，將在28日發布書面聲明。