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總回顧2021臺灣文博會　重新梳理臺灣當代⽣活樣貌

圖、文／臺灣文博會提供

亞洲最大文創盛事「2021臺灣文博會」已於4月25日圓滿閉幕，回顧「Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」，以相信為切入點，從儀式流程、日常工藝、自然生態、地方風土、神話故事、跨國美食等視角，重新梳理臺灣當代生活樣貌，展現出臺灣常民生活扎實生長、匯聚而成的文化力量。

在華山文化概念展區中，主題館「相信律」開啟一場虛實沈浸的奇幻之旅，透過默劇表演、虛擬脫口秀、chatbot不斷地虛實提問，探討「相信」有其比例與配方。其中由四個相信瞬間所構成的「共創神殿」展區，中央環繞著人的一生所坐過的座椅，座椅上方懸吊大量燈飾裝置，呈現充滿聲光科技的視覺饗宴，成為參觀民眾朝聖的打卡熱點。展覽最後一個夜晚，由阿美族創作歌手Suming舒米恩，現場演繹一首歌的生成，台下每位參與者都是共同創作歌曲的一份子，迴響熱烈。

▲阿美族創作歌手Suming舒米恩，在主題館現場演繹一首歌的生成，迴響熱烈。（圖／臺灣文博會提供）

▲阿美族創作歌手Suming舒米恩，在主題館現場演繹一首歌的生成，迴響熱烈。（圖／臺灣文博會提供）

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地方總論館「北回朝聖路」將整座森林步道搬到文博會現場，以23.5度北回歸線串起17組臺灣生態風景與風土物產。其中「探索者論壇計畫」以北回歸線為主題，共舉辦多場小型演講，其中一場演講特別邀請到國際名廚江振誠，與農林漁牧、產官學研各界專家開啟精彩對話，為臺灣飲食文化留下歷史性的篇章。

▲地方總論館「北回朝聖路」邀請到國際名廚江振誠，與各界專家開啟精彩對話。（圖／臺灣文博會提供）

▲地方總論館「北回朝聖路」邀請到國際名廚江振誠，與各界專家開啟精彩對話。（圖／臺灣文博會提供）

花蓮縣館「據說考古隊」展現大自然的原力和原民的古老智慧，開幕儀式由太魯閣族巫師藝術家東冬．侯溫祈禱獻上祝福，阿美族金曲歌手阿努．卡力亭．沙力朋安也獻聲演出，感動無數觀眾。嘉義縣館以「照起工」為理念，帶領觀眾進入臺灣傳統戲劇的彩樓後臺，彩樓後臺上每天有不同的職人日出而作、日落而息地工作，展現彩樓繪製、竹編、檳榔染等地方扎實的百工百態。

▲歌手阿努．卡力亭．沙力朋安於花蓮縣館獻聲演，感動無數觀眾。（圖／臺灣文博會提供）

▲歌手阿努．卡力亭．沙力朋安於花蓮縣館獻聲演，感動無數觀眾。（圖／臺灣文博會提供）

以「微物集會」為題的工藝館，企圖重新定義工藝，讓工藝不再只是物件，而是面對未來的各種思考和行動。這次特別邀請到師承國寶級大師陳錫煌的雕偶師賴泳廷現場製作木作雕刻，並同時和3D數位列印布袋戲偶頭做對照，讓觀眾親身感受真實世界中傳統工藝所面臨的現況，引人深思。

以設計品牌為主軸的松山文創園區，今年共吸引近300家特色文創品牌，並搭配展場主題，舉辦多場工作坊及活動，包括彩繪青花瓷盤、手織實作、紙竹涼扇手作課、藝伎咖啡杯測體驗、咖啡職人的手沖秀等。此外，展覽期間舉辦多場產業趨勢論壇，針對後疫情時代亞洲消費趨勢、線上與線下的虛實整合、品牌及社群等主題做深入探討。

▲以設計品牌為主軸的松山文創園區，今年共吸引近300家文創品牌，買氣熱絡。（圖／臺灣文博會提供）

▲以設計品牌為主軸的松山文創園區，今年共吸引近300家文創品牌，買氣熱絡。（圖／臺灣文博會提供）

擁有高人氣的花博公園爭艷館，集結近200家圖像原創創作，如貓貓蟲咖波、柴語錄、懶散兔與啾先生等超人氣角色，甚至吸引粉絲在開展前一晚徹夜排隊入場，可見IP角色之迷人魅力。現場舉辦多場產業趨勢論壇，如IP邁向品牌的策略、國際IP代理多元授權發展等，以及多場免費簽名活動、人偶遊行見面會、互動VR體驗，並設置文博專屬扭蛋牆，內容多元豐富，是今年文博會人氣、買氣最旺的展區。

▲ 花博爭豔館集結許多高人氣原創角色，讓粉絲大失荷包。（圖／臺灣文博會提供）

▲ 花博爭豔館集結許多高人氣原創角色，讓粉絲大失荷包。（圖／臺灣文博會提供）


 

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關鍵字：

臺灣文博會舒米恩阿努．卡力亭．沙力朋安

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