　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綻放臺灣自信　2021臺灣文博會4月16日強勢登場

圖、文／臺灣文博會

2021臺灣文博會將在4月16日強勢登場！今年主題「Supermicros 數據廟-匯聚相信的力量」，闡述臺灣是一座微小相信機制所匯聚的島嶼，從自然環境、人文生態、產業科技中，凝聚出文化多樣性。今年共有三大展區，分別在華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷展出，將集結文化策展、設計品牌、IP圖像授權等內容，呈現臺灣多元的文化生活樣態，展現臺灣自信！

▲2021臺灣文博會主視覺由知名設計師顏柏駿操刀。（圖／臺灣文博會提供）

▲2021臺灣文博會主視覺由知名設計師顏柏駿操刀。（圖／臺灣文博會提供）

華山主題館「相信律」，由總策展人林昆穎策劃，強調每個時代都有著集體共識，生活中的每一個決定，都是累積文化的證明，因此以數據來應驗信仰，從中看見臺灣多元互信的未來力量。由工藝中心及策展人方敘潔、闞凱宇策劃的工藝館，以「微物集會」為題，提出每個微小的物件都帶有獨特的信念與主張，企圖重新定義工藝，思索面對未來的解答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2021臺灣文博會總策展人林昆穎。（圖／臺灣文博會提供）

▲2021臺灣文博會總策展人林昆穎。（圖／臺灣文博會提供）

地方總論館「北回朝聖路」由種籽設計總監淦克萍策劃，從澎湖的虎井嶼到花蓮靜浦，跨越4大山脈，從海平面到3,952公尺的玉山制高點，列舉了17處特色端點，為臺灣重啟一條「向內的路」。嘉義縣館「照起工」由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間，帶領觀眾進入臺灣傳統戲劇的彩樓後臺，欣賞嘉義縣18鄉鎮「逗鬧熱」的拼場，呈現地方扎實的百工百態。花蓮縣館「據說考古隊」由偶然設計平臺發起人曾令理策劃，邀請民眾化身為考古隊的成員，在6個花蓮傳說與軼事壁畫之間穿梭，從石頭紋理中挖掘不為人知的花蓮故事。

▲地方總論館「北回朝聖路」將為臺灣重啟一條「向內的路」。（圖／臺灣文博會提供）

▲地方總論館「北回朝聖路」將為臺灣重啟一條「向內的路」。（圖／臺灣文博會提供）

議題廚房「愛的合作社」由知名食物設計師陳小曼策劃，與跨文化、跨世代、跨領域的料理團隊合作，民眾可透過完成線上測驗，得到專屬標籤到現場換購對應的食物或調飲。

臺灣文博會商展區總共吸引近500家的設計品牌及IP圖像創作者，分別在松山文創園區「匯聚宮」及花博爭艷館「萬神殿」盛大展出。展期間同時策劃精彩的主題展區，包含：松山文創園區由Re-Lab與未來流通共同企劃「Package」，探討後疫情時代臺灣零售市場變化。花博爭艷館首次策劃策展區「萬神殿」，由策展人王宗欣、張嘉倫共同操刀，將IP比喻為多神信仰的世界，透過線上問答，啟動IP交友軟體，在茫茫IP海中，與喜歡的IP相遇。

▲花博爭艷館「萬神殿」將IP比喻為多神信仰的世界，內容豐富精彩。（圖／臺灣文博會提供）

▲花博爭艷館「萬神殿」將IP比喻為多神信仰的世界，內容豐富精彩。（圖／臺灣文博會提供）

今年臺灣文博會突破以往的作法，以「商策合一」概念貫穿三大展區，在華山文化概念策展的主題館、工藝館、地方總論館，分別打造各具特色、符合策展精神的主題選物店。例如主題館中以匯聚的力量與「錦源興」合作的「主題館限定手提袋」、工藝館選入「思謀研器Studio Smoll」以植鞣皮革搭配專利摺疊線技術的皮件－「Dumpling小籠包」、地方總論館針對展覽限定設計「北回朝聖帽」等，都是極具特色的亮點選物。

▲文博會展覽期間，地方總論館針對展覽限定設計「北回朝聖帽」，相當值得收藏。（圖／臺灣文博會提供）

▲文博會展覽期間，地方總論館針對展覽限定設計「北回朝聖帽」，相當值得收藏。（圖／臺灣文博會提供）

華山1914文創園區展期自4月16日至4月25日；松山文創園區和花博公園爭艷館則緊接著在4月21日至4月25日展出，此兩展區第一天僅開放專業人士入場，詳細資訊屆時請至官方網站查詢。

ET快訊
啦啦隊女神「撞地折頸」還原失魂瞬間！　出事前1分鐘畫面曝光
蘋果Logo印歪了！　打印失誤iPhone 11 Pro可賣
快訊／新北驚傳槍響！尋仇從背後開2槍　1男中彈
快訊／嘉義離奇輕生「2死1命危」！母女倒浴室內、國中男亡
當機30分鐘用戶崩潰　台灣LINE官方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

脫光入侵IKEA賣場「沙發椅子都坐遍」　官方回應了

結帳收125個1元！早餐店老闆怒了「心中默默的罵」　結果大逆風

獨／台中恐改供四停三　飯店哀號：三分之一以上業者會被打趴

長榮航空貨運全球資訊網改版上線　新增免登入就能查航郵貨況

激情可以「好吃又好玩」　情趣女王教導男女如何「經營情趣」

華航總經理高星潢率先接種新冠疫苗　鼓勵機組員開打

打趴KTV、熱炒店！「到這開包廂」她曝菜單：超便宜　內行也激推

珠算已經過時！他曝現在小學生「流行學程式」：國中就在寫C++

台中限水瘋搶大水桶！正妹苦笑「我只有一張椅子」　奇招被推爆

綻放臺灣自信　2021臺灣文博會4月16日強勢登場

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

脫光入侵IKEA賣場「沙發椅子都坐遍」　官方回應了

結帳收125個1元！早餐店老闆怒了「心中默默的罵」　結果大逆風

獨／台中恐改供四停三　飯店哀號：三分之一以上業者會被打趴

長榮航空貨運全球資訊網改版上線　新增免登入就能查航郵貨況

激情可以「好吃又好玩」　情趣女王教導男女如何「經營情趣」

華航總經理高星潢率先接種新冠疫苗　鼓勵機組員開打

打趴KTV、熱炒店！「到這開包廂」她曝菜單：超便宜　內行也激推

珠算已經過時！他曝現在小學生「流行學程式」：國中就在寫C++

台中限水瘋搶大水桶！正妹苦笑「我只有一張椅子」　奇招被推爆

綻放臺灣自信　2021臺灣文博會4月16日強勢登場

北市離譜警炒股竟找報案人借錢　他問何做筆錄被回：給錢就可以

桃園女騎士撞臨停車倒地　遭大貨車輾爆頭慘死！網紅目擊心痛PO文

開價1080萬她心動！一聽銀行鑑價「少230萬」滅火了：不值得買？

求職看到「這4字」可能是爛工作！過來人曝：10個有8個雷

雷／《全明星》洗菜韌帶斷裂「超穩拿分」：我唯一能為藍隊做的

和名醫競速撞攤女子遭求償千萬　富少86萬賣房給母脫產被抓包

中職今年只有52轟比去年少77轟　場均史上倒數11名

高雄男長期失業「找嘸工作」心情悶　酒後竟到門市外燒口罩洩憤

脫光入侵IKEA賣場「沙發椅子都坐遍」　官方回應了

安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

生活熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

新北男童偷彈吉他秒逃　老闆尋人：我教你

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

最新路徑曝！4月颱恐強又大解旱象？　專家給答案

詐騙集團最愛用他照片　苦主現身

點外送備註放車上！她秒被外送員暖哭

LINE修好了！當機期間訊息「仍消失」

更多熱門

相關新聞

「2020臺灣文博會」暫緩舉辦

「2020臺灣文博會」暫緩舉辦

文化部自2010年起每年舉辦「臺灣文化創意設計博覽會」（簡稱臺灣文博會），自2017年引入策展概念，近年皆能吸引逾35萬人次參觀。而「2020臺灣文博會」原訂4月17日至26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區、花博公園爭艷館舉辦，但受到疫情影響，加上考量中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會因應指引」，謹慎評估後決定暫緩舉辦。

2019台灣文博會5大展區亮點搶先看

2019台灣文博會5大展區亮點搶先看

不可不知華人設計新勢力

不可不知華人設計新勢力

體驗台中大器文創　品咖啡生活

體驗台中大器文創　品咖啡生活

關鍵字：

臺灣文博會Supermicros林昆穎陳小曼

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面