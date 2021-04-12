綻放臺灣自信　2021臺灣文博會4月16日強勢登場

圖、文／臺灣文博會

2021臺灣文博會將在4月16日強勢登場！今年主題「Supermicros 數據廟-匯聚相信的力量」，闡述臺灣是一座微小相信機制所匯聚的島嶼，從自然環境、人文生態、產業科技中，凝聚出文化多樣性。今年共有三大展區，分別在華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷展出，將集結文化策展、設計品牌、IP圖像授權等內容，呈現臺灣多元的文化生活樣態，展現臺灣自信！

▲2021臺灣文博會主視覺由知名設計師顏柏駿操刀。（圖／臺灣文博會提供）

華山主題館「相信律」，由總策展人林昆穎策劃，強調每個時代都有著集體共識，生活中的每一個決定，都是累積文化的證明，因此以數據來應驗信仰，從中看見臺灣多元互信的未來力量。由工藝中心及策展人方敘潔、闞凱宇策劃的工藝館，以「微物集會」為題，提出每個微小的物件都帶有獨特的信念與主張，企圖重新定義工藝，思索面對未來的解答。

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▲2021臺灣文博會總策展人林昆穎。（圖／臺灣文博會提供）

地方總論館「北回朝聖路」由種籽設計總監淦克萍策劃，從澎湖的虎井嶼到花蓮靜浦，跨越4大山脈，從海平面到3,952公尺的玉山制高點，列舉了17處特色端點，為臺灣重啟一條「向內的路」。嘉義縣館「照起工」由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間，帶領觀眾進入臺灣傳統戲劇的彩樓後臺，欣賞嘉義縣18鄉鎮「逗鬧熱」的拼場，呈現地方扎實的百工百態。花蓮縣館「據說考古隊」由偶然設計平臺發起人曾令理策劃，邀請民眾化身為考古隊的成員，在6個花蓮傳說與軼事壁畫之間穿梭，從石頭紋理中挖掘不為人知的花蓮故事。

▲地方總論館「北回朝聖路」將為臺灣重啟一條「向內的路」。（圖／臺灣文博會提供）

議題廚房「愛的合作社」由知名食物設計師陳小曼策劃，與跨文化、跨世代、跨領域的料理團隊合作，民眾可透過完成線上測驗，得到專屬標籤到現場換購對應的食物或調飲。

臺灣文博會商展區總共吸引近500家的設計品牌及IP圖像創作者，分別在松山文創園區「匯聚宮」及花博爭艷館「萬神殿」盛大展出。展期間同時策劃精彩的主題展區，包含：松山文創園區由Re-Lab與未來流通共同企劃「Package」，探討後疫情時代臺灣零售市場變化。花博爭艷館首次策劃策展區「萬神殿」，由策展人王宗欣、張嘉倫共同操刀，將IP比喻為多神信仰的世界，透過線上問答，啟動IP交友軟體，在茫茫IP海中，與喜歡的IP相遇。

▲花博爭艷館「萬神殿」將IP比喻為多神信仰的世界，內容豐富精彩。（圖／臺灣文博會提供）

今年臺灣文博會突破以往的作法，以「商策合一」概念貫穿三大展區，在華山文化概念策展的主題館、工藝館、地方總論館，分別打造各具特色、符合策展精神的主題選物店。例如主題館中以匯聚的力量與「錦源興」合作的「主題館限定手提袋」、工藝館選入「思謀研器Studio Smoll」以植鞣皮革搭配專利摺疊線技術的皮件－「Dumpling小籠包」、地方總論館針對展覽限定設計「北回朝聖帽」等，都是極具特色的亮點選物。

▲文博會展覽期間，地方總論館針對展覽限定設計「北回朝聖帽」，相當值得收藏。（圖／臺灣文博會提供）

華山1914文創園區展期自4月16日至4月25日；松山文創園區和花博公園爭艷館則緊接著在4月21日至4月25日展出，此兩展區第一天僅開放專業人士入場，詳細資訊屆時請至官方網站查詢。

