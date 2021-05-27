快訊／45公斤安毒藏法院旁！警逮3人「1人在逃」北檢聲請羈押禁見

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

45公斤安毒就藏士林地院旁！士林地方法院對街的某汽車美容店26日破獲一起毒品案，警方當場逮捕3名涉案犯嫌，另名犯嫌則在特勤隊員破門攻堅時趁亂跳窗逃跑。北檢檢察官遠距視訊偵訊後，向台北地院聲請羈押禁見，同時追捕在逃共犯。

海巡署偵防分署彰化查緝隊日前接獲線報，發現中部有盜賣漁業用油的非法集團，事後把儲油空筒包裝好再送往台北市士林區這家汽車美容中心，海巡幹員研判這是傳統毒梟運毒把油桶當「菜底」包藏毒品的老手法，據此展開追查。

▲海巡署追中部毒梟日前攻堅位隱身士林地院對面的汽車美容店起獲45公斤安毒。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

海巡署偵防分署彰化查緝隊會同中市豐原警分局、新北新店分局、海航警局、海巡署特勤隊共同組成專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，歷經數月跟監蒐證，鎖定毒梟集團在北市士林地區偽裝成洗車廠之毒品倉庫。

26日下午4時許，海巡署特勤隊幹員頭戴防彈頭盔、手持防彈盾牌突擊步槍攻堅，大動作圍捕引也起士林地院周遭路人圍觀。據目擊者指稱表示，看到特警全副武裝持防彈盾牌、突擊步槍經包圍該間汽車美容店，其他警網則持手槍，從士東路200巷裡汽車美容店周遭進行圍捕。

海巡特勤隊員持工具破壞店家鐵門時，發出巨大聲讓法院法警誤以為街上發生槍擊案，海巡特勤隊員與警方協力攻堅掃蕩當場壓制3名負責看管45公斤安非他命毒品犯嫌，另名犯嫌則在特勤隊員破門攻堅時趁亂跳窗逃跑。

北檢檢察官遠距視訊偵訊後，向台北地院聲請羈押禁見，同時追捕在逃共犯。而海巡署偵防分署也正循線溯源追查運毒集團上游主嫌。



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