毒通藥頭狡兔三窟藏身套房　警查獲犯嫌起出安毒、毒咖啡包



▲台南市警五分局破獲顏姓毒品通緝犯涉嫌販毒，起獲安非他命、毒咖啡及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名50多歲的顏姓毒品通緝犯，逃亡期間涉嫌販毒，台南市警五分局循線將他緝獲，起獲安非他命、毒咖啡包及販毒工具一批，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦，並移送歸案中。

台南市警五分局接獲民眾檢舉，有顏姓毒品通緝犯，藏匿於台南市永康區、北區套房販賣安非他命、毒品咖啡包等毒品，經專案小組蒐證後，認情資可靠，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

1月20日，專案小組見時機成熟，持搜索票前往查緝，先於永康區小東路查獲顏姓藥頭通緝犯（台南地檢署通緝），並於該處大本營起獲第二級毒品安非他命12小包（共16.63公克）及毒品咖啡包4包、毒品吸食器10組、磅秤1台、夾鏈袋1批，作案用電話3支。

隨後帶往永康區大灣路另一處毒窟，查扣第二級毒品安非他命1小包（0.53公克）及毒品咖啡包31包、毒品吸食器10組、磅秤1台、夾鏈袋1批，最後再於北區開元路毒窟起獲第二級毒品安非他命1小包（0.26公克）、毒品吸食器5組等物，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦，移請台南地檢署偵辦。

警方表示，毒咖啡包外觀五花八門、繽紛奪目，容易令人產生好奇心，被其炫目外表吸引，家長們務必提醒年輕孩子們，不要亂用來路不明的物品，更勿因一時好奇使用，以免毒害一生！

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