　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

▲▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲淡水高爾夫球場天天客滿，新北市長侯友宜震怒開罰。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市淡水區「揮皇高爾夫球場」偷偷營業，不僅每日來客數多，還開放民眾預約打球，連停車場都停滿，讓外界擔心變成防疫破口。侯友宜26日震怒，「太離譜了！」要求嚴加查辦。想不到事隔一天，業者仍照常營業，讓市府決定開罰102萬元。

全台升級三級警戒，新北市府日前因防疫考量，將600處公園封閉，但淡水區的揮皇高爾夫球場卻照常營業、且天天客滿，引發附近居民抱怨，擔心可能成為防疫破口。

對此，侯友宜26日在記者會上震怒回應，「這太離譜了！」強調不但要重罰，該關就要關，不該發生一而再、再而三勸說，業者卻無視政府命令的狀況，市府絕對要重罰，且該關就關。

市府體育處26日晚間表示，接獲民眾檢舉，已於5月21日、24日、25日、26日會同警察人員，至淡水區揮皇高爾夫球場現場稽查，發現業者營業的事實，不料27日又發現業者持續營業，雖當場要求業者關閉球場停止營業，但屢勸不聽。

根據《中央社》報導，市府體育處長洪玉玲表示，加上先前4次，業者一共5次違規，市府依照傳染病防治法，分次開出處分書，分別為6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，一共102萬元。

報導指出，體育處已張貼要求停業公告，27日下午發現業者已經貼出暫停營業告示，如果28日仍開業，將會斷水斷電。

ET快訊
搭捷運還狂聊天！　美女醫好心提醒反被嗆「正義人士」秒火大
快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利「第一波紓困金這天入帳」
無罩男被攔反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了
台買得到BNT疫苗？陳時中還原「4小時翻盤」　只剩下唯一管道
幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玉山大火狂燒12天！終撲滅慘累癱　將向肇事NCC專委5人求償上億

揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌了：有看沒懂

雲林男無罩進加油站也不實聯登記　警調閱監視器揪破口移送開罰

45公斤安毒藏士林地院旁 　海巡特勤隊步槍攻堅破門逮3人

快訊／文山一分局再+1！交通組長也確診　累計6人警局重啟清消

巨大差別！潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

「有獅子會確診...」亂傳引發恐慌　北部3男女遭調查局約談

桃園男陳屍租屋處...生前疑似發燒腹瀉+嗅覺喪失　採檢結果出爐

台東市區芳療館違規營業　店家硬拗：1對1應該沒關係吧

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

玉山大火狂燒12天！終撲滅慘累癱　將向肇事NCC專委5人求償上億

揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌了：有看沒懂

雲林男無罩進加油站也不實聯登記　警調閱監視器揪破口移送開罰

45公斤安毒藏士林地院旁 　海巡特勤隊步槍攻堅破門逮3人

快訊／文山一分局再+1！交通組長也確診　累計6人警局重啟清消

巨大差別！潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

「有獅子會確診...」亂傳引發恐慌　北部3男女遭調查局約談

桃園男陳屍租屋處...生前疑似發燒腹瀉+嗅覺喪失　採檢結果出爐

台東市區芳療館違規營業　店家硬拗：1對1應該沒關係吧

玉山大火狂燒12天！終撲滅慘累癱　將向肇事NCC專委5人求償上億

獨／奧莉維亞自爆追星歷史！　迷戀「一世代」⋯還寫哈利同人文

宏碁裸視3D創作筆電亮相　與谷歌合推首款17吋Chromebook

黃瑄在家帶3歲娃快崩潰！陪玩「11個課程」累到放棄沒招了

小禎宅家保養術公開！「肌膚亮到爆炸」靠勤敷面膜＋2秘訣

搭捷運還狂聊天！　美女醫好心提醒反被嗆「正義人士」…一秒火大

金融3業有65家需增加「資安長」　金管會給半年緩衝期！

穿搭遭嫌土！吳宣儀嘆「這圈子女孩不被善待」　網出征罵爆：退圈

疫情下存款多少「才敢裸辭」！1因素影響超大　多數人答案竟一致

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

快訊／北市確診男入住防疫旅館！開門驚見已死亡

桃園男陳屍租屋處生前疑發燒腹瀉　採檢結果出爐

宜蘭雜貨店母女確診　1男怒砸酒瓶嗆燒房

屏東男大生「敲門求學」性侵學妹　她崩潰提告：這次不想

即／太平島1官兵篩檢陽性　嘉義艦後送返台複驗

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

母女確診全村600人篩檢！2男砸酒瓶嗆燒房下場曝

揮皇高爾夫球場5次營業　侯友宜震怒102萬

即／文山一分局再+1！交通組長也確診　

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

「我手沒知覺了」21歲男遭亂棒打死　9人下場曝

仰德大道釀4死　傷者、死者家屬求償6千萬

快訊／文山一警分局勤指再傳一警染疫

更多熱門

相關新聞

王定宇盛讚陳建仁：最好的副總統

王定宇盛讚陳建仁：最好的副總統

國內疫情嚴峻，總統蔡英文27日傍晚在官邸召見前副總統陳建仁，消息傳出後，民進黨立委王定宇在臉書表示，「陳建仁副總統，是定宇心目中最好的副總統！」

快訊／法國巴黎人壽再1名同仁確診！

快訊／法國巴黎人壽再1名同仁確診！

「最美魚販」收到醫護面試通知：希望快到前線

「最美魚販」收到醫護面試通知：希望快到前線

莫德納疫苗保護力94%　15萬劑明天到

莫德納疫苗保護力94%　15萬劑明天到

銀行業注意！　金管會：不得抵銷、扣押民眾紓困補助款

銀行業注意！　金管會：不得抵銷、扣押民眾紓困補助款

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫淡水高爾夫球場揮皇高爾夫球場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面