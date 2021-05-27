揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

▲淡水高爾夫球場天天客滿，新北市長侯友宜震怒開罰。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市淡水區「揮皇高爾夫球場」偷偷營業，不僅每日來客數多，還開放民眾預約打球，連停車場都停滿，讓外界擔心變成防疫破口。侯友宜26日震怒，「太離譜了！」要求嚴加查辦。想不到事隔一天，業者仍照常營業，讓市府決定開罰102萬元。

全台升級三級警戒，新北市府日前因防疫考量，將600處公園封閉，但淡水區的揮皇高爾夫球場卻照常營業、且天天客滿，引發附近居民抱怨，擔心可能成為防疫破口。

對此，侯友宜26日在記者會上震怒回應，「這太離譜了！」強調不但要重罰，該關就要關，不該發生一而再、再而三勸說，業者卻無視政府命令的狀況，市府絕對要重罰，且該關就關。

市府體育處26日晚間表示，接獲民眾檢舉，已於5月21日、24日、25日、26日會同警察人員，至淡水區揮皇高爾夫球場現場稽查，發現業者營業的事實，不料27日又發現業者持續營業，雖當場要求業者關閉球場停止營業，但屢勸不聽。

根據《中央社》報導，市府體育處長洪玉玲表示，加上先前4次，業者一共5次違規，市府依照傳染病防治法，分次開出處分書，分別為6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，一共102萬元。

報導指出，體育處已張貼要求停業公告，27日下午發現業者已經貼出暫停營業告示，如果28日仍開業，將會斷水斷電。