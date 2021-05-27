「本人也是那個區域出來的」　柯文哲哽咽挺第一線醫護：撐住！

▲台北市長柯文哲哽咽。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案，校正回歸個案266例。台北市政府27日15時30分召開防疫記者會，市長柯文哲些微哽咽地向第一線醫護喊話：「大家還是要給最前線醫護人員打氣！大家加油！撐住！」

柯文哲表示，第一線人員不只累，還有實質危險，「還是要給他們最大的加油打氣」，他甚至些微哽咽了一下，並清清喉嚨說：「本人也是那個區域出來的，所以...大家就加油啦！撐住！」

柯文哲表示，雖然確診數量沒有如大家內心期望減少，但在嚴格管制下，每日確診數有得到控制，這兩週對他來講也是很累，5月18日才全國停課，不超過10天，要看出效果還要兩週後，也呼籲市民朋友要撐住，如果防疫措施不嚴格，感染數會飆升。

對於疫情發展，柯文哲強調，「死亡數我猜還會上升，但我對台灣醫療有信心，也相信台灣人民素質」，只要大家可以遵守防疫規範，「（死亡數）會上升一點但不會大幅上升」。

針對有綠委提議紓困方案每人發1萬基本工資，市長柯文哲表示，紓困預算「該用就用」，以最簡單有效方法給需要的人。

柯文哲表示，紓困發現金，這是美國方法，「我沒意見」，要看中央財務，這個紓困特別條例去年已經發了不少錢，「不要發國難財」、「該用就用」、「以最簡單有效方法給需要的人」。

針對鴻海創辦人郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗，柯文哲表示，這跟台北市無關，「如果要買，（台北市）是出一個開口合約」。

吳明賢26日晚間在個人臉書以「Hospitals Need Help」為題發文指出，台大把小兒加護病房都改裝、收治成人，仍然不敷使用，但救護車卻持續把需要加護病房和插管的確診病人送來，直接點名病患已經超量無法再收，全面滿載。

柯文哲對此回應，第一線醫師都很清楚，醫療有分工跟專業，「比方說開腦的醫生，叫他開心臟，他也不會開」，為甚麼醫療緊繃，因為整個系統重組需要時間，「不要幻想開心臟醫師可以開腦袋」。