雙北案例分布一次看！新北8區「確診超過百人」　北市各區都破40例

記者黃可昀／綜合報導

今日（27）新增401例本土、266例校正回歸，合併共671例。疫情重區雙北也開記者會公布最新病例分布，新北市已有8個區域破百例，台北市則是各區都破40例，所有區域均有確診案。

台北市長柯文哲27日在記者會公布，自2021年4月25日至2021年5月27日（近1個月）的案例分布，累計病例總數1606人，其中以萬華區881例最多，其次為文山區102例、信義區83例、大同區76例、中正區74例、中山區70例、大安區67例、士林區66例、北投區51例、松山區50例、南港區45例、內湖區41例。

柯文哲表示，雖然每天確診數仍破百，但從趨勢來看是有得到控制，台北市5月18日宣布停課，至今也還不到10天，所以停課的防疫效果至少要「兩周後」才看得出來，民眾持續繃緊神經就能在2周後看到數字下降。

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▲新北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday製）



新北市長侯友宜27日也在記者會更新病例分布，新北市統計的時間則比較長，自2021年1月1日至2021年5月27日，累計病例總數2608人，板橋區653例、中和區418例、三重區294例、新莊區237例、永和區180例、土城區164例、新店區161例、蘆洲區101例、汐止區70例、樹林區63例、五股區59例、淡水區49例、林口區35例、三峽區35例、泰山區32例、深坑區15例、八里區12例、鶯歌區11例、金山區5例、石碇區5例、萬里區3例、瑞芳區3例、貢寮區1例、三芝區1例、石門區1例，平溪、坪林、烏來、雙溪4區則是0確診。

侯友宜指出，從這幾天的疫調足跡發現，「有8成都在菜市場」，民眾到菜市場務必記得實聯制，警方也會加強巡邏人力，大家買完菜就走別聊天、逗留。