花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

▲ 花防部陸軍化學兵支援台東，協助金峰及太麻里兩鄉大消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

由於近日台東縣境內確診個案及累積匡列人數多為太麻里及金峰鄉民，因此，台東縣政府協請國軍化學兵支援台東地區，並於27日9點起針對金峰鄉與太麻里分組清消，在全鄉各村進行地毯式消毒，希望讓鄉親安心且效率更高更能保護台東，縣長饒慶鈴也呼籲民眾沒事少出門，且外出須全程口罩戴好戴滿，為自已也保護他人健康。

陸軍花東防衛部化學兵連副連長薛昱翔上尉在接受訪問時指出，今共計派遣官兵26員、車輛裝備兩類三項七件(悍馬車4輛、輕型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛)前往金峰鄕和太麻里鄕等2處，執行確診足跡消毒任務，並視現場進度持續派遣兵力及裝備馳援。

台東縣環保局表示，新冠疫情爆發後，台東防疫消毒大隊同仁就在饒縣長指示下隨時待命，近兩周疫情嚴峻並停止休假相當辛苦，除了每日清消一定確實執行，只要一得知公布足跡相關地點後立即完成清消，感謝國軍化學兵進駐協助進行全面性消毒。有確診案例並公布足跡後，縣內防疫消毒大隊已自25日起前往大街小巷，並針對相關地區執行大清消，希望在各單位協助後能夠做到最好的效果滴水不漏的原則，也請鄉親減少不必要的移動，口罩戴好戴滿一起挺台東。

►搶優惠看這裡



►二手票券豐富你的生活

