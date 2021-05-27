苗栗+1累計8例！無罩與確診友涼亭泡茶聊天　匡列11人7隔離

▲苗栗縣27日確診人數新增1例，縣府下午3時公布確診者足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心27日公布新增確診數，國內本土401例、校正回歸266例、境外移入4例，總計671例；其中苗栗縣新增1例，目前共計有8例；新增案6532為日前確診者友人，全因在涼亭泡茶聊天未帶口罩釀大禍，目前匡列接觸者11人，居家隔離7人，自主管理4人。

苗栗縣政府表示，案6532為苗栗縣個案，男性47歲，無業，經初步疫調研判屬案4906接觸者感染。16日與案4906一起在苗栗縣造橋鄉冷泉涼亭一起泡茶聚會，聚會期間未戴口罩，17日至24日到三灣鄉大坪村及造橋鄉河風亭下田工作皆未戴口罩。

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▲縣府也公布案6532、案4905、案4906的關聯圖 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局指出，案6532於23日匡列為案4906觸者後隔離，25日經採檢新冠病毒核酸（PCR）陽性確診。目前匡列接觸者11人，居家隔離7人，自主管理4人。

縣長徐耀昌在第一時間指示衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫收治本縣醫院負壓病房治療，相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

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