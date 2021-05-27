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全台最美日落大道人潮再現　違停+衝路中搶拍成「最危險公路」

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線苗栗通霄日落大道，每年夏季期間，夕陽與海連成一線，絕美景色吸引不少民眾前來朝聖，因此有「台灣最美公路」之稱。但通霄警方表示，近來許多民眾為搶拍美景，不顧自身安全違規拍攝，造成往來車輛險象環生，將加強道路周邊取締工作。

▲有「台灣最美道路」之稱的苗栗日落大道，近來民眾違規闖入馬路中間拍照事件頻傳，警方也將加強取締工作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲有「台灣最美道路」之稱的苗栗日落大道，近來民眾違規闖入馬路中間拍照事件頻傳，警方將加強取締工作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

曾獲交通部最美景觀公路票選第1名，吸引全國各地遊客前往搶拍美景的日落大道，每年5至7月間，都可以看到夕陽從道路中央，緩緩沉落入海中，不少遊客經過此地時，常停下腳步拍照，甚至有民眾違規亂停車，還跑到路中間蹲下拍攝，也讓開車經過的人嚇出一身冷汗。

▲民眾不但闖入馬路中間，還蹲下來拍照，完全不顧後方有無來車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲民眾不但闖入馬路中間，還蹲下來拍照，完全不顧後方有無來車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

通霄分局表示，警方之前已在道路周邊架設監控攝影機，只要發現有行人違規穿越道路或違規停車的事件，員警會先透過廣播提醒用路人儘快駛離，如果用路人仍不聽勸導，將直接開單告發；2021年起，在該路段已取締違規停車及行人有52件之多。

苗栗縣觀光局也指出，政府已補助1200萬元辦理「環境營造計畫」將建景觀台，預計6月底前完工，可望提供安全最佳視角，並改善觀日尖峰時間車輛違規停放、民眾任意穿越道路的亂象。

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