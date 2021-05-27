快訊／泰安附幼傳播鏈衝16人！5歲女兒傳染母　進香團2歲弟也中

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布台中新增7例本土個案及3例校正回歸本土個案，當中有4例和西屯區泰安附幼群聚有關，包括案6346、6347、6351及一例尚未編號，其中未列案號的南屯區女性為案6346、5歲幼兒園女童的母親，為了照顧染疫女兒也採檢確認，累計整個泰安附幼傳播鏈已衝到16人。此外，台中一名男子前往南投東方紅按摩也染疫。而先前跟著外婆參加進香團染疫的重慶國小女童，現也傳出2歲弟弟也確診。

▲台中泰安附幼傳播鏈衝到16人，母照顧5歲女兒染疫，男子去東方紅也中。（圖／市府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會。市長盧秀燕表示，泰安附幼前進指揮所這3天總共採檢了426 人，到今天為止，總共找到16位確診者，包括3名幼兒園老師、4名廚工及其家人、6名國小和幼兒園學童，還有3名學生家人。

衛生局長曾梓展表示，今天新增案例中，有4例與泰安國小附幼群聚案有關，包括案6346、6347、6351及一例尚未編號。案6346南屯區5歲女童，為泰安附幼教師案5300的學生，5月17日出現症狀，24日至泰安國小附幼前進指揮所快篩站採檢確診。案6346的35歲媽媽，為大雅區某公司行政人員，尚未編號，5月24日出現症狀，25日為照顧女兒一同至醫院負壓病房，26日採檢確診。

案6347大雅區9歲女童，泰安國小三年級學生，為案5444的妹妹、泰安附幼教師案5635的女兒，無相關症狀，5月19日停課後皆待在家中，24日經通知列為居家隔離對象並安排採檢確診；案6351西屯區5歲女童，就讀泰安國小附幼，5月24日經通知至泰安國小附幼前進指揮所快篩，25日檢驗確診。

▲台中泰安附幼傳播鏈關係圖。（圖／市府提供）

此外，案6348太平區58歲牧場男員工，5月15日曾至南投草屯東方紅時尚會館按摩，21日出現症狀、25日採檢確診。

案6761西屯區2歲男童，他的外婆（案1943）及就讀重慶國小的姐姐（案2016）參加進香團染疫，5月19日因匡列為接觸者，與媽媽至檢疫所居家隔離，25日發燒至醫院採檢，26日檢驗確診。

案6349太平區58歲工廠男員工，5月16日曾至桃園旅遊，22日出現症狀，25日就醫採檢，26日確診；案6350北區23歲日本男性，擔任大學教練，去年3月入境後未再出境，5月16日出現症狀，25日至醫院採檢確診；案6352龍井區25歲北部大學女研究生，5月15日曾至男友外公（案3010）位於新北市家中聚餐，16日返回男友台中住處，23日出現症狀，25日採檢確診，男友檢驗結果陰性。

案6541潭子區33歲工廠女包裝員，4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現症狀，26日採檢確診；案6542豐原區69歲女性家管，原居住於台北萬華，5月17日全家南下回台中居住，19日出現症狀，26日採檢確診；以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢。

今日確診個案公共場域足跡包括5月14日19時30分至20時30分北屯區「暴走中村-雞白湯拉麵」；5月15日13時30分至16時北屯區「春水堂-崇德店」、17時北屯區「寶雅北屯東山店」停留超過15分鐘；5月20日10時13分至11時13分南屯區「全聯嶺東店」、18時北區「山嵐拉麵一中店」停留超過15分鐘；5月22日16時至17時25分西屯區「家樂福西屯店」，以上足跡均已通知店家加強清消。