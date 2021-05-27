快訊／恐怖麻將匡列427人！無罩閒聊狂摸牌　一圖看懂超毒傳播鏈

▲高雄市27日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市27日新增14例本土病例，其中有10人與麻將桌群聚有關，是26日公布確診按摩師常去的牌間所延伸。而這10位確診個案，又分屬2起麻將群聚，包括牌咖、家人、同事都確診。衛生局匡列3圈接觸者，共計427人，已有13人呈現陽性(12人確診、1人快篩陽性)。

這2起麻將群聚感染源目前尚未釐清，不過衛生局不排除指標個案應在日前公布個案，60多歲按摩師(案5888)常去的「瑞竹牌間」，只是按摩師較早出現症狀，再傳染給往來關係密切的父親(案5889)，其餘牌友和密切接觸者匡列採檢後，才相繼確診。

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▲高雄麻將桌群聚，已有12人確診，1人調查中。（圖／高雄市政府提供）

疫調指出，按摩師除了傳染給父親外，母親(案6363)也在26日確診;而工作地點的按摩會館，也有同事(案6767)在26日染疫。

另按摩師常去的瑞竹牌間裡，共有4位牌友分別在25、26日確診，其中一名牌友(案6553)再傳染給妻子和2位女兒。

而瑞竹牌間的牌咖，偶爾也會去五甲牌間和立信牌間，其中一名牌咖(案6365)曾到立信牌間打麻將，傳染給一名女牌友(案6773)，還有一人採檢呈陽性，還在調查中。

▲高雄麻將桌群聚。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，這2起麻將桌群聚立案匡列3圈擴大採檢，第一圈匡列有5人陽性、3人陰性；第二圈應採302人，已檢154人，目前有8人呈現陽性；第三圈仍在採檢中。共計應檢427人，已檢183人，已有13人呈現陽性。

▲鳳山麻將桌初步匡列427人採檢，還會陸續匡列。（圖／高雄市政府提供）

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