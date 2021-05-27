陳明文建議發現金紓困挺勞工　「每人每月1萬連發3個月」

▲陳明文建議政府發現金紓困挺勞工，每人每月1萬連發3個月。（圖／陳明文辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。對此，民進黨立委陳明文27日表示，希望政府直接發放現金，「每人每月發放1萬元，連續發放3個月」，幫助人民度過這一次的疫情。

陳明文指出，新冠肺炎肆虐，全國的疫情越來越嚴重，近期服務處接到許多民眾的陳情與建議，各行各業包括勞工朋友、小吃店、攤商、餐飲業者、遊覽車司機、受創產業員工等，表示目前的三級防疫狀態已經讓他們的生活遇到困難。

陳明文建議，行政院應儘速啟動紓困補助機制，協助民眾度過幾乎沒有收入的狀態，針對授薪階級與勞工，每人每月發放1萬元，連續發放3個月，減緩疫情對民間的衝擊，讓大家可以安心在家配合政府的防疫工作。

陳明文也呼籲，防疫期間應減少外出，出門務必要戴口罩，遵守指揮中心的防疫規範，一起度過這一波的疫情。

此外，民進黨立委蔡易餘25日也建議，中央應盡速啟動機制防疫紓困，排富後每人發放一個月基本工資。

蔡易餘指出，因應疫情近來餐廳，美容院、夜市以及攤販業者幾乎都暫停營業，許多行號也對勞工採用無薪假的方式，疫情影響許多中小企業與基層勞工的生計。

蔡易餘說，中央流行疫情指揮中心已宣布三級警戒延至6月14日，他認為應加速紓困速度，因此向中央建議，制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關、減緩民生衝擊，穩疫情、穩經濟、更要穩民心。

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