LIVE／北市增130例本土！揚言「自謀生路」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案。台北市政府27日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心指出，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

面對疫情持續嚴峻，北市府27日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將對疫苗、北市替代役男確診、醫療量能吃緊等問題做回應。

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▼柯文哲。（圖／北市府提供）