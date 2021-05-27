BNT要求「我國」不准寫入新聞稿！敲定合約4hrs突反悔...阿中好無奈

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親自在記者會還原和BNT原廠接洽過程，表示原本今年1/8雙方已經確定好最終合約版本，但在當天的4小時後，對方臨時通知簽約時程要延後。陳時中透露「BNT有要求我們發佈的新聞稿內的『我國』二字必須拿掉，因此我們就改寫『台灣』。」但沒想到最後仍破局。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中說，去年8/20就跟BNT在談了，去年12月底就在確認最後合約，當時BNT12/31有提供最終合約版本，雙方確定合約後，有用電子郵件回覆合約掃描檔案給對方，而且是雙方都已經確認的最終版本，更在今年1/7討論過對外揭露事情相關限制，討論雙方在新聞披露上的要求。

陳時中透露，台灣之後提供中英版本新聞稿給BNT，BNT有要求新聞稿內的「我國」要拿掉，在今年1/8依照BNT建議調整新聞稿，BNT後來也回覆對新聞稿沒意見，「當時原本就要宣告合約成了，要準備進行了。」

沒想到1/8當天過了4個多鐘頭之後，BNT又突然說要調整新聞稿內容。陳時中指出，當時有馬上調整內容，但那時BNT還不斷要求重新討論新聞稿，「之後他們就突然回覆，重新評估全國供應量，要調整簽約時程，時間要延後數週。」陳時中也無奈表示「之後的事情大家就知道了。」

還原簽約過程後，陳時中也談到「當時雙方是很清楚把合約談好了，都已經講好了，最後為了一點點問題，或是什麼問題我不知道，但我感受到已經不是因為合約內的問題，而是合約外的問題。」