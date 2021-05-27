屏東新增3本土確診…其中2人跟萬華有關　環保局尋找足跡全面消毒

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者陳雕文／屏東報導

本土確診案例於27日突破400人！而屏東新增3例，累計縣內26例，而先前確診者與萬華旅遊史、親友群聚有關，屏東縣長潘孟安說，經過昨晚到今早的調查、比對，確診者的足跡已經由環保局進行全面消毒，並公布個案關係圖。

屏東縣衛生局長施丞貴於記者會分析確診者關係圖，首先是「公司同事間的傳染」案6551為30歲男子，在保險公司上班，其高雄的同事於本月20日確診（案2963），他被列為接觸者，21日進行PCR檢驗為陰性後，被列為自主健康管理者。到了26日喉嚨不舒服進行採檢後確診，目前住進負壓隔離病房。

施丞貴說，接著是「家庭群聚」而感染的案例，一名56歲大姊（案5463，有萬華旅遊史）先傳染給76歲母親（案5465），接著母親又傳染給同住一起的54歲二兒子（案6552）以及曾接觸的52歲小女兒（案6361）及22歲孫子（案5644）。

▲案例關係圖。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

潘孟安補充說明，第三級警戒延長，屏東長照日間照顧、身障日間照顧、家庭托顧，托嬰中心、公共托育家園、居家托育人員(保母)及早療中心服務暫停，同步延長至6/14。

●篩檢站名額用不完

潘孟安說，潮州社區篩檢站每天提供200名額都沒用完，且檢測都是陰性，但這並不代表疫情獲得控制，提醒鄉親還是要來進行快篩。

●何時開始打疫苗？

潘孟安解釋，主要是中央疫情指揮中心來看各縣市的感染狀況，作優先配送，屏東目前得到4千劑疫苗，將先以醫護人員為首要接踵對象，但很明顯是不足的，將持續爭取更多的疫苗。

●是否要採購疫苗？

潘孟安說，目前配合中央的分配及採購調度，疫苗的採購有其嚴謹性，若我們能買一定責無旁貸，但買的疫苗是否有效、合法，才是大家所關注的，還有很多因素要考量。

大家這一年來都很辛苦，現在進入下半場，面對變化球跟亂流，更應該團結在一起，防守、堅守！並在此呼籲，不要對居家隔離者、確診者貼標籤當成妖魔鬼怪，沒人想染疫，大家都要有同理心，重點在於阻絕疫情的擴散。

▼屏東確診個案足跡。（圖／翻攝自潘孟安臉書）