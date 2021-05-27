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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林文蔚／【獄疫1】借鏡美國　監所防疫不能重蹈覆轍

▲彰化監獄，收容人，受刑人，下工場。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣疫情嚴峻，借鏡美國經驗得知，即使加強防疫措施後，監獄仍是最常發生群聚感染的地方，亟待中央疫情指揮中心重視。（圖／記者周宸亘攝）

進入社區感染近一個月的台灣，疫情依然嚴峻，然而以國外防疫經驗得知，即使加強防疫措施後，監獄仍是最常發生群聚感染的地方，在美國更是疫情的最大爆發點。這波疫情堪稱我國獄政當前最大挑戰，然而此一風險仍急待中央疫情指揮中心的重視。

去年（2020）年5月，美國加州歷史最悠久的聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）爆發了該州矯正史上最嚴重的傳染病群聚，更成為全美疫情最大的爆發點。由於未遵守防疫規定，不當的移監與隱匿疫情，使得聖昆丁監獄3,000名收容人當中，就有2,230名確診及28名死亡，染疫人數高達該監容額的75％，並造成298名矯正人員確診及一名死亡；部分矯正人員因裝備不足、染疫風險巨大及過勞等因素選擇離職（累計至2021年5月21日，聖昆丁監獄矯正工作者確診者共446人，最近14天內確診者仍有一人）。

為此，加州職業安全衛生署（Cal／OSHA）於今年（2021）2月依違反工作場所安全規定導致疫情傳播，對聖昆丁監獄祭出了加州史上最巨額的421,880美元罰款。

監所感染盛行率為社區八至十倍

在疫情襲捲下，美國各監所至今已有275,000名收容人染疫，超過1,700名死亡，比之該國監所總收容人口的152,029，平均約每五人就有一人確診新冠病毒。矯正系統也為此犧牲了250名矯正工作者，其中219人為戒護人員，非戒護職有41人。

矯正機構防疫會有兩大破口：一是由新收入監或從疫區監獄移入，如前所述的聖昆丁監獄即是由疫情最巨的奇諾（Chino）加州男子監獄（California Institution for Men）移入染疫者後，在聖昆丁監獄大爆發。之後，又將染疫者移往各監造成疫情在加州矯正機構大流行。其二則是矯正工作者在不知已染疫的情況下，往返於個人生活圈及戒護區，並且未落實防疫規範，從而於備勤處所或勤區傳染給其他矯正人員及收容人，這一部分將會在下一篇進行探討。

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