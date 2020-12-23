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社會 社會焦點 保障人權

矯正署智慧監獄「人臉辨識僅需2秒」　系統商：準確率99.51%

記者陳以昇／新北報導

法務部矯正署推動「智慧監獄建置」計畫，在全台8個收容所、監獄，包含署內資料中心及應變中心建置人臉辨識系統、移動偵測等軟體設備，但爆料指出花了5千多萬卻淪為「裝飾品」，系統辨識超過10秒，對此，廠商出面反駁「人臉辨識通過美國國家標準測試驗證，準確率（99.51%），少於2秒！」

▼法務部矯正署。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼矯正署智慧監獄建置人臉辨識，遭爆要10秒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲矯正署智慧監獄建置人臉辨識，遭踢爆竟要辨識10秒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲法務部矯正署▼。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，法務部矯正署在2017年5月18日招標「矯正機關智慧監控系統建置及影響資料庫分析應用計畫委託資訊服務案」，後來由「大猩猩科技股份有限公司」得標，金額為5485萬元，主要建置人臉辨識系統及移動偵測，以緩和監所人力不足。

矯正署花了5千多萬元預算在2019年4月24日建置完成啟用，卻遭爆料說，原本高清1080p變成720p，回傳的影像畫素降低；另外受刑人的生活起居正常行為，常被誤判為打架，錯誤率相當高。

對此矯正署表示，初期經費不足因素，以致規劃時部分機關僅能以新（數位）舊（類比）硬體併行方式進行建置，待預算編列後，再逐一慢慢更換新的硬體；廠商也表示，原本建置時確實支援高清影像，但各監所監視鏡頭及網速影響甚巨，導致回傳的資料要降畫素。

大猩猩科技公司宋副總進一步說明，有針對矯正署專案量身定做影像辨識，對於打架分析功能，是新型AI演算法，於專案驗收時也已經過驗證，雖已符合本案要求的辨識準確度，但影像辨識尚需持續的深度學習，系統寧可誤報，也不要不報。

系統也提供多達10種不同的行為影像辨識功能包括電子圍籬偵測、異常行為分析（入侵、穿越、跨線、往返、聚眾、滯留、打架、物品留置等），已為全球客戶廣泛使用，成熟度及穩定度已獲認可。系統上所有的影像辨識使用準確度均達專案規範要求並正常運作，將繼續在矯正機關的環境下利用現場的影像資料，進行辨識引擎的優化，持續提高準確度並降低誤報率。

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