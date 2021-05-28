　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台獨團體228活動主持人當眾燒國旗　判拘役50日定讞

▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲台獨團體燒國旗，活動主持人因此遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「自由台灣黨」、「台灣國」等獨派團體，2018年2月27日晚間在立法院旁、濟南路帳篷區舉辦228追思晚會，主持人李嘉宇在活動尾聲當眾宣稱要燒國旗，隨即有民眾拿出2面我國國國旗，並用蠟燭引燃焚燒。李嘉宇遭起訴，一審無罪，二審逆轉有罪判拘役50日。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府卻仍未實踐轉型正義，而於2018年2月27日晚間參加「自由台灣黨」、「台灣國」等臺獨團體，在立法院旁、濟南路一段南側人行道暨緊鄰1線車道的帳篷區所舉辦之「228追思晚會之集會活動」，李嘉宇並擔任主持人。

活動到了晚間9時47分，李嘉宇宣布晚會活動結束後，他竟向在場群眾宣稱：「這個晚會除了升臺灣旗之外，我們還要用一個行動，來代表我們在建國當中，還有一件非常重要的事情要來進行，今天將這個代表時民體制的車輪旗（指國旗）燒掉，就是代表臺灣人民最重要要做的一件事。」隨即有不明男子拿出2面國旗，利用在場群眾聚集圍繞之祈福桌上之燭火點燃，焚燒國旗。案經在場警方蒐證後，由台北地檢署提起公訴。

法院審理時，李嘉宇否認犯罪，辯稱當時所燒燬之旗幟，無證據證明符合《中華民國國徽國旗法》第4條規定之制式規格，且他並無侮辱中華民國之意圖，而是要傳達228超過70年及政府還未完成轉型正義，及為透過此種動作向臺灣民眾說明中華民國做過之事。

一審法院認為李是在表達政治意見，揚言燒國旗的言論屬「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，判處無罪。但上訴二審後，高等法院改認定有罪，並審酌被告犯罪之動機，無視國旗尊嚴宣揚臺讀暨理念而為本案犯行，因此判處拘役50日，得易科罰金5萬元。因一審無罪、二審有罪，本案得上訴第三審，最高法院審理後，28日駁回上訴定讞。

ET快訊
快訊／15萬劑莫德納疫苗抵台了！力拚一週完成封緘開打
LIVE／莫德納疫苗來了　桃園機場最新狀況
台7天死亡數飆破「新加坡一年總和」　醫曝星國6點超狂防疫
快訊／台大公衛教授示警：新北疫情侵襲比高達86％ 　這四區最
快訊／新北確診足跡公布！　3家樂福、2大潤發、3市場
快訊／新北明增蘆洲防疫熱區　侯友宜：為升級演練
柯文哲台語怒飆中央「阿達馬孔固力」
快訊／日本6月給台灣AZ疫苗？　日外相首度回應了
快訊／柯文哲證實「四級兵推」：這兩個禮拜很像世界大戰！
快訊／新北累計2887例「板橋703」　各區分佈曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警察做疫調安全最重要！佛光山捐N95口罩、護目鏡給高雄警

快訊／佳和集團翁茂鍾「假易服勞役」遭收押禁見　副所長10萬交保

台南白河、西港「家庭群聚」增6確診　黃偉哲：病毒不會區分家人

國內疫情嚴峻緊急案件還是得審！橋頭地院推線上視訊「遠距開庭」

確診者家屬錄音檔瘋傳「未匡列趴趴走」　竹縣府：惡意假訊息要告

母湯！三級防疫期還送煞　新竹關西鎮長急尋「外地人」踩煞車　

台獨團體228活動主持人當眾燒國旗　判拘役50日定讞

「澳洲完美生活」誆投資旅遊吸金2億…負責人、講師下場曝光

他提款口罩沒戴好...遭警大外割！顧領錢被逮：不是都忙抓無罩嗎

宏泰人壽前董座胞姊演龐氏騙局…吸金1.6億！判囚7年10月

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

警察做疫調安全最重要！佛光山捐N95口罩、護目鏡給高雄警

快訊／佳和集團翁茂鍾「假易服勞役」遭收押禁見　副所長10萬交保

台南白河、西港「家庭群聚」增6確診　黃偉哲：病毒不會區分家人

國內疫情嚴峻緊急案件還是得審！橋頭地院推線上視訊「遠距開庭」

確診者家屬錄音檔瘋傳「未匡列趴趴走」　竹縣府：惡意假訊息要告

母湯！三級防疫期還送煞　新竹關西鎮長急尋「外地人」踩煞車　

台獨團體228活動主持人當眾燒國旗　判拘役50日定讞

「澳洲完美生活」誆投資旅遊吸金2億…負責人、講師下場曝光

他提款口罩沒戴好...遭警大外割！顧領錢被逮：不是都忙抓無罩嗎

宏泰人壽前董座胞姊演龐氏騙局…吸金1.6億！判囚7年10月

網傳竹市防疫旅館收治台北確診者假消息　市府：最高開罰300萬

陳時中公開採購疫苗資訊　侯友宜鬆口：一起合作全力爭取

最棒的CUB！騎著本田小車去旅行　豹紋座墊閃到車主意外

防疫期間避免陷身心壓力　異地辦公簡便運動有撇步！

大谷翔平搭捷運迷路　美媒製作圖片：你會幫對手找路嗎？

餐廳禁內用衝擊大！三級警戒若延長到7、8月　拉麵店恐現倒閉潮

《這一年，地球變得不一樣》揭露生態大改變！疫情讓動物也超有感

警察做疫調安全最重要！佛光山捐N95口罩、護目鏡給高雄警

南電一休假員工確診　公司作業區即刻全面消毒

張柏芝寬鬆禮服被質疑：在遮什麼嗎？張天愛胸下「開三洞」登熱搜

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

社會熱門新聞

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

陳時中落淚怪罪八大！酒店觀察家批官逼民反

即／全國首例！台北市2消防員確診

護師餵奶1歲確診娃　網融化：好有愛

無照醫逞慾　桃園妹問媽媽「才知被性侵」

母女確診全村600人篩檢！2男砸酒瓶嗆燒房下場曝

即／士林分局1警確診　30多人急赴醫院篩檢

玉山火終撲滅！將向肇事5人求償上億

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

萬華里長遭控賤人命　父確診「竟被要求封口」

宜蘭居民嗆確診者害死全村　衛生局揭幕後真相

「熱褲翁滋蔓」不怕死！繼續人與人連結

更多熱門

相關新聞

柯怡如／戰勝疫情的法律後援網

柯怡如／戰勝疫情的法律後援網

疫情來勢洶洶，除了以法律賦予中央流行疫情指揮中心指揮官權限外，也針對疫情調查、疫情期間為避免疫情擴散的秩序維持及防疫物資供給等，以法律組成後援網，以明文課予國民應遵守義務，也授與執法者執法依據，朝著控制疫情的目標前進。

唐鳳胞弟強吻女童　判10月定讞

唐鳳胞弟強吻女童　判10月定讞

高檢署書記官確診　高檢署消毒

高檢署書記官確診　高檢署消毒

許恬心／疫情下遠距工作者的勞權

許恬心／疫情下遠距工作者的勞權

林文蔚／【獄疫1】監所防疫待重視

林文蔚／【獄疫1】監所防疫待重視

關鍵字：

法律人權228台獨國旗拘役最高法院燒毀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

快訊／再增19死！今日增557確診

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面