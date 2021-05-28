台獨團體228活動主持人當眾燒國旗　判拘役50日定讞

▲台獨團體燒國旗，活動主持人因此遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「自由台灣黨」、「台灣國」等獨派團體，2018年2月27日晚間在立法院旁、濟南路帳篷區舉辦228追思晚會，主持人李嘉宇在活動尾聲當眾宣稱要燒國旗，隨即有民眾拿出2面我國國國旗，並用蠟燭引燃焚燒。李嘉宇遭起訴，一審無罪，二審逆轉有罪判拘役50日。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，李嘉宇因不滿228事件已逾70年，政府卻仍未實踐轉型正義，而於2018年2月27日晚間參加「自由台灣黨」、「台灣國」等臺獨團體，在立法院旁、濟南路一段南側人行道暨緊鄰1線車道的帳篷區所舉辦之「228追思晚會之集會活動」，李嘉宇並擔任主持人。

活動到了晚間9時47分，李嘉宇宣布晚會活動結束後，他竟向在場群眾宣稱：「這個晚會除了升臺灣旗之外，我們還要用一個行動，來代表我們在建國當中，還有一件非常重要的事情要來進行，今天將這個代表時民體制的車輪旗（指國旗）燒掉，就是代表臺灣人民最重要要做的一件事。」隨即有不明男子拿出2面國旗，利用在場群眾聚集圍繞之祈福桌上之燭火點燃，焚燒國旗。案經在場警方蒐證後，由台北地檢署提起公訴。

法院審理時，李嘉宇否認犯罪，辯稱當時所燒燬之旗幟，無證據證明符合《中華民國國徽國旗法》第4條規定之制式規格，且他並無侮辱中華民國之意圖，而是要傳達228超過70年及政府還未完成轉型正義，及為透過此種動作向臺灣民眾說明中華民國做過之事。

一審法院認為李是在表達政治意見，揚言燒國旗的言論屬「象徵性言論」，受憲法言論自由保障，判處無罪。但上訴二審後，高等法院改認定有罪，並審酌被告犯罪之動機，無視國旗尊嚴宣揚臺讀暨理念而為本案犯行，因此判處拘役50日，得易科罰金5萬元。因一審無罪、二審有罪，本案得上訴第三審，最高法院審理後，28日駁回上訴定讞。