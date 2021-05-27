紓困加碼2100億！最快6／3日通過　經部盤點400億挹注餐飲、零售業

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至6月14日。行政院日前已向立法院提出紓困預算特別條例草案，規劃再加碼2100億。國家發展委員會27日將赴行政院會報告最新一波紓困方案。鑑於餐飲等內需產業受到較大衝擊，經濟部擬爭取對餐飲、零售、娛樂等商業服務業，近400億元的補助。

行政院發言人羅秉成表示，政院過去已提出修法草案送請立法院審議，希能擴增特別預算，同時為新一波紓困方案預作籌劃，國發會將在明天的院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」。

羅秉成說，國發會會參酌今年新的疫情變化對民生經濟的影響，並參考去年的紓困方案的經驗等，彙整各部會的評估與需求，就新一波紓困措施的規劃原則與方向提出報告。

由於今年疫情比去年嚴峻，三級警戒措施更是比去言還要嚴格的規範、管制範圍更大。在國人活動急遽減少的情況下，許多店家收入減少甚至停業，大大影響生計。政院官員指出，此次的紓困預算，無法直接套用去年的方案處理。

官員指出，原則上，紓困對象範圍以去年的為基準，但會視實際上受衝擊的範圍來做預算分配的判斷，而從行業別來研議，實際紓困對象將會有所增減。

據了解，經濟部初步盤點，希望比照紓困2.0的規模，向政院爭取近新台幣400億元紓困補助，預計針對餐飲、零售、娛樂等商業服務業匡列預算，補助資格將是單月或兩個月業績較2019衰退達50%以上的業者，補助時程為第2季至第4季。

官員表示，如果立法院順利三讀修正草案，行政院將以最快速度排特別預算案的討論，最快將在6月3日行政院會討論、通過。但立法院本會期將於月底結束，行政院預算案6月提出後，恐來不及完成法制作業。

官員指出，根據紓困條例第11條，為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。