　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提528後看2指標

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市街頭人潮明顯減少，幾近空城 。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

國內本土疫情持續，全國三級警戒延長至6月14日，全國各級學校同步延長停課時間。針對是否停班，疫情中心指揮官陳時中昨（26）日表態，必須兼顧「預防防疫疲乏」及「維持社會經濟活動」2大考量。

陳時中表示，關於停班的部分，若全部的人都停止移動，「一定會有控制疫情的效果」，但除了要預防防疫疲乏，還需要維持社會經濟活動，若經濟活動若無法維持，對社會損害很大，指揮中心與經濟部目前也持續根據「必要產業如何維持順暢」等問題進行討論。

台北市長柯文哲昨（26日）表示，萬華區疫情趨緩，沒繼續快速上升，但台北市其他行政區都有相當程度的病例，呼籲市民別誤以為只有萬華是疫區；至於是否停班，他並未多作回應，日前僅說這部分訴諸國民品質，目前可居家辦公就居家辦公，不限百分比。

關於停班一事，新北市長侯友宜昨（26日）在疫情應變記者會上透露了2項觀察指標，他表示，第一，若市民仍處於低度活動，第二，疫情也有控制下來，就不需要走到停班。

侯友宜強調，5月28日前沒有樂觀的條件，希望大家都不要出門了，讓低度活動貫徹到底，「就不用到停班那一步」，大家都沒趴趴走，在低度活動下、落實防疫規範，就不需停班。

ET快訊
癌末母離世「眼角掉淚」！兒急問：媽媽很痛嗎　暖醫一句話超感人
女星「三級延長」完全沒收入　哭臉曝近況：為何這行沒補助
快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」
唐鳳出手神救援！　醫檢師「小小聲音被聽到」：謝謝大人立刻發功
本土最新地圖「淨土再-1」　累計4859例！2縣市一夜變深
15萬劑新配送疫苗明開打！雙北優先條件曝　6月前還有疫苗抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提528後看2指標

單日新增11死創新高！全國進入「強化三級」　一張圖看5大措施

柯文哲不捨醫護「沒打疫苗賭命上戰場」　怒槓中央：疫苗何時來？

紓困加碼2100億！最快6／3日通過　經部盤點400億挹注餐飲、零售業

國產疫苗要等到7月　江啟臣轟：超前部署變「校正回歸」

AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

快訊／林瑋豐深夜聲明：我沒自導自演疾管家事件　支持檢警偵辦

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提528後看2指標

單日新增11死創新高！全國進入「強化三級」　一張圖看5大措施

柯文哲不捨醫護「沒打疫苗賭命上戰場」　怒槓中央：疫苗何時來？

紓困加碼2100億！最快6／3日通過　經部盤點400億挹注餐飲、零售業

國產疫苗要等到7月　江啟臣轟：超前部署變「校正回歸」

AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

快訊／林瑋豐深夜聲明：我沒自導自演疾管家事件　支持檢警偵辦

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

神秘英國珠寶牌來台獻50億珍寶　聯手Anna Hu造獨一無二大作

聯發科徵才2千人　碩士年薪逾150萬、博士200萬起

大谷翔平跑出安打加得分　天使9比8險勝遊騎兵3連勝

小兒麻痺爸媽不知她報名「醫護徵召」看新聞才發現！玉兔吐忐忑心聲

甜美教師線上教學童彈鋼琴、吹直笛　網歪樓狂讚：好可愛

爆「強硬舌吻林心如」被封殺17年！　《還珠》爾康變農夫近況曝光

陽明山「爛醉仙境」直擊！　福音中心假活化真尋歡

孫瑩瑩名媛料理節目喊停！ 才播8集…疫情升溫受害

「每天數字不一定是最後數字」　醫揭2危機：雙北醫療燒到極限

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

政治熱門新聞

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

紓困加碼2100億！政院最快6／3日通過

快訊／林瑋豐聲明：我沒自導自演疾管家事件　支持檢警偵辦

快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性全放集中營」

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

AIT暗示不急向台灣送疫苗　國民黨一句話嗆爆蔡英文

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

韓國瑜號召14位國民黨縣市長自行購買疫苗

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

快訊／醫療量能瀕臨崩潰！　新北ICU病房深夜全滿「剩0床」

《時代》評台灣防疫吹牛　前外交官：平常心看待

神隱13天！范雲現身了

更多熱門

相關新聞

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

從大陸買疫苗　台商說「Can Help」

台灣本土疫情延燒，對於是否向中國大陸或大陸代理商取得新冠病毒疫苗，有台商26日受訪表態，一旦政府開放，台商圈都有共識，願意出錢出力、出面搭橋，回饋故鄉。寧夏銀川市台協會長李京安說，如果有政府的支持、同意，台商運作起來，也會比較便利一些。

不捨醫護「沒打疫苗上戰場」　柯文哲怒嗆中央

不捨醫護「沒打疫苗上戰場」　柯文哲怒嗆中央

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

柯文哲：蘇貞昌曾稱2千萬劑疫苗可在第1季起供應

柯文哲：蘇貞昌曾稱2千萬劑疫苗可在第1季起供應

關鍵字：

停班停課陳時中侯友宜柯文哲台北新北

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

「會被傳染」確診者拒2人一室　醫嘆：人性自私

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面