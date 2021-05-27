疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提528後看2指標

▲台北市街頭人潮明顯減少，幾近空城 。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

國內本土疫情持續，全國三級警戒延長至6月14日，全國各級學校同步延長停課時間。針對是否停班，疫情中心指揮官陳時中昨（26）日表態，必須兼顧「預防防疫疲乏」及「維持社會經濟活動」2大考量。

陳時中表示，關於停班的部分，若全部的人都停止移動，「一定會有控制疫情的效果」，但除了要預防防疫疲乏，還需要維持社會經濟活動，若經濟活動若無法維持，對社會損害很大，指揮中心與經濟部目前也持續根據「必要產業如何維持順暢」等問題進行討論。

台北市長柯文哲昨（26日）表示，萬華區疫情趨緩，沒繼續快速上升，但台北市其他行政區都有相當程度的病例，呼籲市民別誤以為只有萬華是疫區；至於是否停班，他並未多作回應，日前僅說這部分訴諸國民品質，目前可居家辦公就居家辦公，不限百分比。

關於停班一事，新北市長侯友宜昨（26日）在疫情應變記者會上透露了2項觀察指標，他表示，第一，若市民仍處於低度活動，第二，疫情也有控制下來，就不需要走到停班。

侯友宜強調，5月28日前沒有樂觀的條件，希望大家都不要出門了，讓低度活動貫徹到底，「就不用到停班那一步」，大家都沒趴趴走，在低度活動下、落實防疫規範，就不需停班。