熱褲妹爬8公尺燈桿跳下！三重交流道塞爆　電子牌急警示「有行人」

記者陳豐德、柯沛辰／新北報導

新北市三重交流道口26日晚間7點多傳出大塞車，原因是有一名女子爬到號誌上，疑似要輕生，因此警消緊急出動雲梯車、救護車、消防車到場，不料女子最後仍一躍而下，嚇壞現場用路人。

有網友在臉書社團「爆料公社」發出多張照片，可見現場車流量大，消防人員透過雲梯車，欲營救站在號誌燈上的女子。

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▲女子爬上8公尺燈桿，站在號誌燈牌上。（圖／爆料公社）

▲消防員出動雲梯車。（圖／爆料公社）

有目擊者指出，馬尾女子穿著杏色上衣、下身穿著黑色短褲，站在號誌燈柱上，不斷揮手；一旁電子告示牌則寫著「國1平面南向三重入口有行人」。

據了解，女子疑似精神異常，突然爬上電子看板。消防人員獲報趕抵現場，立刻在下方舖設氣墊，不斷呼喊「小姐，不要動」，不料女子隨即跳下，所幸並未受傷，讓現場所有人頓時鬆了一口氣。

▲女子躺在號誌燈上。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

許多網友看完紛紛驚呼，「她是想爬上去看今晚的血月嗎」、「不要浪費國家資源」、「所以怎麼有辦法爬上去？蜘蛛人4ni？」、「搶孤國家代表隊」、「我有懼高症，哪敢爬這種」，但也有人不以為然，「看完大家的留言，了解到台灣社會對精神患者的包容度」引發討論。

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