快訊／櫃姐排除確診！漢神巨蛋「維持29日開業」：徹底清消

▲漢神巨蛋櫃姐確診，全館停業並大消毒。（圖／漢神巨蛋）

記者許宥孺／高雄報導

高雄漢神巨蛋8樓山頂鳥櫃姐染疫，但遲遲查無感染源，後經四採結果皆為陰性，26日排除確診。漢神巨蛋表示，將維持暫停營業至28日，29日中午12點開始營業，並發送防疫面罩給2館員工，接下來每日都會徹底清潔消毒。

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▲高雄市政府26日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

高雄指標百貨「漢神巨蛋購物廣場」日前傳出8樓山頂鳥專櫃有一名櫃姐確診，第一次採檢CT值30。由於個案工作關係，接觸人群眾多，衛生局立案匡列3圈接觸者共268人，另查6000筆消費資料，有近200筆有雙北旅遊史。

不過個案遲遲查無感染源，後經二採、三採、四採，結果都是陰性，再拿第一次採檢的檢體複驗，結果也是陰性；再加上櫃姐所匡列的相關接觸者，採檢結果也都是陰性，經指揮中心判定後，由高雄市長陳其邁宣布，本案排除確診，因此這名櫃姐以及相關匡列者即刻起解除隔離、管制。

▲▼漢神巨蛋櫃姐排除確診，全館仍停業至28日。（圖／漢神巨蛋）

漢神巨蛋26日傍晚也發布公告，感謝高市府謹慎疫調，以及所有廠商、員工在21日至28日休館清消期間無私配合，仍維持原訂暫停營業至28日，停業期間徹底做好消毒清潔。

漢神巨蛋表示，29日中午12點開始營業，並發送防疫防護面罩給兩館所有專櫃同仁及員工，接下來仍持續抗疫不鬆懈，進行一系列防疫政策，包含每日徹底清潔消毒、每日員工健康關懷回報、分艙分流辦公、入館簡訊實聯制，全力守護消費者及全體員工的健康，齊心打造最安全的賣場。

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