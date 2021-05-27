單日新增11死創新高！全國進入「強化三級」　一張圖看5大措施

▲內政部宣布26日起全國強化三級警戒。（圖／內政部）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情嚴峻，除台灣本島各縣市傳出確診病例外，昨（26）日新增11例死亡，創下單日新高紀錄，且連外島也失守，新增1名連江縣新冠患者。內政部宣布，全國強化三級警戒，喊話民眾配合落實5大措施，其中一項是不再勸導外出未戴口罩的民眾，將直接開罰。

根據內政部宣布的強化三級警戒5大措施為，一、外出全程配戴口罩，未戴口罩，不再勸導直接開罰；二、嚴查不得營業的休閒娛樂場所，違者嚴格法辦；餐飲全面外帶，賣場及超市加強人流管制，民眾少去多買、一次購足；四，結婚不宴客，喪禮不公祭；五，全國宗教集會活動暫停辦理，宗教場所不進入。

內政部也強調，政府與大家嚴肅面對防疫，籲請民眾減少外出群聚，就是對自己最好的保護；此外，出外記得戴好口罩，口鼻不外露，勤洗手消毒，團結一心，讓病毒遠離。

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增304例COVID-19確定病例，分別為302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡，創下單日新高紀錄。國內已累計6091確診個案。

新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869），為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲，發病日、採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。其中，7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心26日表示，今日新增302例本土確診，發病日介於2021年5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

另外，校正回歸新增331例，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例；指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。