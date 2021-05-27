放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出：警戒延長，帳單能延繳嗎？

▲有網友被迫放無薪假怕6萬刷卡金繳不出。（圖／翻攝《爆怨2公社》臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情延燒，全台持續三級警戒，經濟景氣大受打擊，許多上班族也擔憂自己飯碗不保。就有一名網友發文透露，由於這波疫情的關係，已經被迫放了無薪假，擔心每個月6萬多的生活開銷沒辦法支付，「全國三級防疫警戒延了，帳單能不能延後再繳？」

這波本土疫情急又猛，有一名網友今（27）日就在臉書社團《爆怨2公社》發文感嘆，因為疫情的關係，已經被迫在家放一個多禮拜的無薪假，非常擔心沒有足夠收入支付生活開銷。他也附上一張6萬多刷卡金的銀行帳單並表示，全國三級警戒都延長了，「那房租、水電等帳單可以延後繳款嗎？」

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▲有網友被迫放無薪假怕6萬刷卡金繳不出。（圖／翻攝《爆怨2公社》臉書）

貼文一出後，引起許多網友也同聲哀號，「真的，希望可以跟著延後」、「這波就看誰撐的久了」、「老百姓的悲哀」、「這波疫情真的很逼人」。更有網友分享自身刷卡經驗，「我這個月信用卡費加起來快20萬，可是我習慣當下刷多少金額，就先把那個金額繳清，或是把那筆錢另外放著，即使到後來下來的帳單金額沒那麼多，還是習慣全都繳，這樣就不會為了每期帳單煩惱。」

不過也有許多網友看到帳單金額，並不同情原PO，「能刷6萬多，能力應該不差才對阿」、「可以刷六萬應該是高階主管吧，已羨慕」、「你是月光族？」、「這個金額，如果是買非必須品，你要檢討了」