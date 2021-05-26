醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

▲近日本土新冠疫情爆發，疫苗的問題又被搬出來討論。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

近日疫苗問題被搬出來討論，台北市長柯文哲更是重話批評。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」分析近日「疫苗自助餐」的亂象，先前疫苗來台時，也有掀起許多討論，但目前最重要的，還是待在家，落實個人防疫，等到有接種資格時，立刻去施打，才是自我保護的最佳方法，「不要再點菜了。」

「美的好朋友」分析近期的狀況，疫苗還沒抵台以前，台灣人不斷喊著「我們要疫苗」，等到AZ疫苗真的來了，又有人喊「AZ疫苗有問題」，要求施打莫德納（Moderna）疫苗。

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等到近日疫情爆發，又有許多人喊著「我們要打疫苗」，還批評當初政府的施政方針，「為什麼疫苗不夠當初還開放自費？為什麼不給警消施打？」直到又有40萬劑AZ疫苗來台，又有人開始要求施打莫德納疫苗。

等到莫德納疫苗來台的消息傳出，又有「我們要打BNT，為什麼不能進中國那邊的BNT」的聲音出現。這種現象讓「美的好朋友」相當無奈，網友們可以檢視一下追蹤清單，若上述的發文過程都有出現過，最好慎選資訊來源。

▼疫苗接種的議題又被搬出來討論。（圖／記者李毓康攝）



「美的好朋友」提到，疫苗是重要的戰略物資，並非一般商品，「你去叫貨付錢就有」，由於涉及國安，國家一定要自主開發。

「美的好朋友」說明，以目前的狀況來看，疫苗數量仍然不足，並非付錢就能買到，還有各種國際政治角力正在進行，若國際間的供給量逐漸變大，取得疫苗的機會就會變高，因此各地持續徵召醫護，等到疫苗抵台，就趕快施打，不讓施打效率成為瓶頸。

「美的好朋友」也預測，等到莫德納疫苗來台，可能又會有人鼓吹「BNT最好」之類的言論，後續國產疫苗上市，也可能出現「國產疫苗很有問題」的消息，影響到施打意願。

因此，「美的好朋友」建議，與其聽信層出不窮的混亂消息，民眾如今該做的事，就是把自己保護好，待在家少出門，直到排到疫苗接種資格，就立刻去施打，若因此被動搖信心，「那誰也救不了你。不要再點菜了。」