好羨慕！以色列6月解封　美國好市多就可打疫苗

▲美國50%成年已接種疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

全球疫苗接種率最高的地方，為位於歐亞交界的以色列。以色列衛生部24日宣佈，由於大部份國民都已接種新冠疫苗，境內每天新增確診病例數也大幅下降，6月1日起取消絕大多數防疫限制，逐步恢復正常生活。

以色列在24日宣布疫苗施打計畫成功，近60%的接種率，50歲以上更有92%的人，已經接種或是染疫後康復擁有抗體，22號單日新增確診人數只有12人，因此決定從6月1號將解除疫情爆發以來大部分的防疫措施，取消社交安全距離、封城令。

另一個疫苗施打大國美國，疫情也好轉，最新的7日平均感染人數降到3萬以下，是將近一年以來的新低點，死亡人數則是壓到500人以下，是從去年7月以來的最低紀錄。美國聯邦官員25日表示，美國一半成年人已經完成第一劑新冠疫苗接種，這標示在抗擊疫情方面取得指標性的進展。

有美國網友透露，在美國包括好市多在內共多家連鎖賣場，可預約施打疫苗。事實上，自5月13日起，美國能在好市多施打疫苗，並有輝瑞（BNT）、莫德納（Moderna）疫苗、嬌生（J&J）3種廠牌供民眾選擇。

根據美國好市多官網說明，輝瑞BNT疫苗只限12至17歲施打，莫德納Moderna和嬌生J&J疫苗限18歲以上成年施打。

▼美國好市多可以接種新冠疫苗。（圖／左翻攝自推特、右讀者提供）