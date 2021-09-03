獨／八大妹子轉私包密語曝！疫期悲情求生　慘淪後宮「4打1」

▲三級警戒期間，八大妹子轉私人招待所，扣妹暗語曝光 。（圖／地方中心攝）

地方中心／綜合報導

八大行業從5月19日開始三級警戒之後，就無法解封營業，相關從業人員走上街頭陳情，但是沒有營業的時間，八大行業的陪檯妹子都去哪裡？根據知情人士表示，有不少妹子「從良上岸」，但也有一票人是轉戰私人招待所，而且為了怕被追查，還有專門術語像是「缺多」、「灣拜」，還有「預約單」。

「雲林招待？這是什麼意思」《東森新媒體ETtoday》記者看著手機上顯示的字，詢問知情人士，他說：「招待所」，也就是私人招待所的意思，另外汽旅就比較容易看懂，就是「汽車旅館」，而「貼車」就是有補貼車資，記者又提問：「那橘子的圖又代表什麼」，他說：就是「高（橘）局」，也就是高檔飯局的意思。

▲三級警戒期間，八大妹子轉私人招待所，扣妹暗語曝光，還有預約單 。（圖／地方中心攝）

▲橘子圖表示「高局」，意味高檔飯局 。（圖／地方中心攝）

知情人士表示三級警戒期間，八大行業無法營業，所以不少妹子為了生存，同時也應付「社會需求」，不少人會改去「私人招待所」，所謂的私人招待所現在大部分都會選在「汽車旅館」當中，不過這個地點，高雄警方已經有警覺，所以強烈要求汽車旅館業者不能夠「開趴」，查獲群聚開趴就要斷水斷電。

不過汽車旅館嚴格來說，還真的不能算是「私人招待所」，比較有「地位、份量」的人士，大都會把私人招待所設在市區以外的地方，像是半山腰、山頂，而裡頭的玩法就像在酒店一樣唱歌、喝酒。但知情人士也表示，現在經濟情況真的很差，他還有聽說過小姐因為沒錢可賺，借「黑粒仔」（地下錢莊），無法償還就自殺的案例，還有人是「貼」男人，被當成了「後宮佳麗」，還有4女貼1男的情況，畢竟在非常時期還是得要「找靠山」。