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又是被主婦耽誤的畫家！貓咪生吐司變老虎　網跪：要逼死多少媽媽

▲▼又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」，網看了跪「這是要逼死多少媽媽」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

▲又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」，網看了跪「這是要逼死多少媽媽」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

記者林育綾／綜合報導

防疫期間許多人在家從食物找樂趣！全聯福利中心推出「貓咪生吐司」受到好評，先前有小孩求「做成可愛老虎」大獲讚賞；而日前又有媽媽挑戰「把貓咪變老虎」，不但以花生醬作為底色，還用蛋白霜加食用碳粉調出黑色線條，老虎表情栩栩如生，她分享在臉書社團後，網友看了紛紛跪「太強了吧！」、「受我一拜」、「全聯社團太多高手媽媽了吧！」

▲▼又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」，網看了跪「這是要逼死多少媽媽」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

▲又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

網友佘珊珊日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」以及自己的IG，分享「把貓咪變老虎」的成果照，她提到因為在社團看到大家畫貓咪生吐司，決定也趁防疫期間試試看。她透露，底色是用花生醬，而黑色線條的部分，是打蛋白霜加上食用碳粉，但沒有想像中好畫，因為吐司是軟的，還有毛細孔，「建議塗完花生醬底色，先氣炸或烤一下，讓花生醬不要這麼黏稠，再上糖霜」。

▲▼又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」，網看了跪「這是要逼死多少媽媽」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

▲底色是用花生醬，而黑色線條的部分，是打蛋白霜加上食用碳粉。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

她在IG表示，自己畫了半個多小時，但兒子5分鐘就吃光了，還用燦爛笑容說「媽媽我明天想吃豹」，她則說「我遠目不正面回應」。

▲▼又有媽媽挑戰「把貓咪生吐司變老虎」，網看了跪「這是要逼死多少媽媽」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

▲她透露畫了半個多小時，但兒子5分鐘就吃光了，還用燦爛笑容說「媽媽我明天想吃豹」。（圖／佘珊珊提供／IG：yeesan33）

佘珊珊在臉書社團分享後，吸引超過2.6萬人次按讚，網友也紛紛留言回應「好強大！受我一拜」、「這個真的太強！」、「這是要逼死多少媽媽」、「社團裡面的媽媽真的是沒有最強只有更強」、「全聯社團太多高手媽媽了吧！」、「在防疫的中激發媽媽的潛能~！」、「媽媽 這樣逼死人不對喔！」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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