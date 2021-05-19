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全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資料完成

▲▼全聯除了跟進簡訊實聯制，也同步推出會員「PX Pay實聯制」一指通關，只需3秒就能完成。（圖／全聯提供）

▲全聯除了跟進簡訊實聯制，也同步推出會員「PX Pay實聯制」一指通關，只需3秒就能完成。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

指揮中心今（19）日宣布，全國防疫警戒升為三級，各大賣場也陸續跟進「簡訊實聯制」；而全聯福利中心除了並行上路，即日起在「PX Pay」也全面開通實聯制功能，只要打開APP點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼後，不用填寫資料，3步驟、3秒內即可完成。

全聯表示，由於目前會員數超過1650萬，PX Pay下載數已破900萬，門市有高達90%消費者都是會員消費，因此為了便利會員，即日起在PX Pay全面開通實聯制功能，會員只需打開APP後點擊「PX Pay防疫新生活專區」，接著掃描各門市QR Code碼，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數就可一指快速通關，整個過程只需「點、掃、確認」共3步驟、3秒內即可完成。

▲▼全聯除了跟進簡訊實聯制，也同步推出會員「PX Pay實聯制」一指通關，只需3秒就能完成。（圖／全聯提供）

▲全聯除了跟進簡訊實聯制，也同步推出會員「PX Pay實聯制」一指通關，只需3秒就能完成。（圖／全聯提供）

若非PX Pay會員，也可使用政府的「簡訊實聯制」；或用相機掃描各店QR Code碼後，輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關，大幅降低繁瑣填寫程序。

若沒有攜帶手機的消費者，則可於現場填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，PX Pay線上填寫與紙本同步並行。而實聯制所有消費者個資自填寫日起28日內期間保留後即刪除，符合政府實聯制政策，僅提供衛生主管機關進行疫調時使用。

防疫期間，全聯也鼓勵消費大眾使用PX Pay非接觸性支付工具，另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

而目前除了全聯，家樂福、頂好、美廉社等也同步上路「簡訊實聯制」；而美廉社更升級防疫新規，5/22(六)起開放式熟食將「全台停售」包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等，同時祭出防疫物資「口罩、消毒酒精」、「米、水、泡麵、罐頭、衛生紙」民生用品每人限購2項。

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