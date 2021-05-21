確診足跡都去賣場！全聯加強推車消毒、人流管制　呼籲勿恐慌囤貨

▲確診足跡都去大賣場，全聯加強消毒頻率，呼籲消費者勿恐慌性囤貨。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

全國疫情警戒升為三級，許多民眾瘋搶物資，卻可能讓自己暴露於風險！新北市20日公布確診個案足跡可見有多間商場、超市，其中全聯最多。而全聯表示，針對政府公布確診者到過的門市皆會加強清消作業，全台門市也加強防疫措施，若人流量過大會採一進一出管制；另增用紫外燈室內殺菌，包含手推車、提籃等也提升頻率消毒，同時呼籲消費者「勿恐慌性囤貨」。

▲新北市20日公布公共場所足跡。（圖／翻攝自新北市政府）

新北市20日公布新增確診個案足跡，當中有多間商場及超市，如傳統市場、愛買、美廉社、全聯等；其中又以全聯超市的足跡最多，包括5月12日全聯板橋文聖門市；5月13日全聯三重力行、板橋文聖門市；5月15日全聯板橋中山、新莊中榮、永和福和店、永和警光店門市。

全聯在全台門市多達千間店，業者表示因應疫情升溫，已加強防疫措施，除了實施實聯制；另門口都有店員協助量體溫、噴酒精，若人流量過大也會管制，採一進一出方式，確保門市防疫距離安全。

▲全聯目前全面實施實聯制。（圖／記者張一中攝）

而針對政府公布確診者到過的門市，皆會加強清消作業；另在SOP上還有第二道增用紫外燈室內殺菌，第三道用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，後續門市消毒也會提升頻率，平均2小時就消毒一次，包含手推車、提籃等。

業者對門市人員也發放口罩、護目鏡、防護手套三道防疫措施，更請護理師進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

▲全聯連日被掃貨，業者也呼籲消費者不用恐慌性囤貨。（圖／記者吳世龍攝）

目前全聯除了跟進簡訊實聯制，也針對會員推出「PX Pay」實聯制功能，只要打開APP點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼後，不用填寫資料，「3步驟、3秒內」即可完成。

全聯也呼籲，「目前物資相當充足，請消費者勿恐慌性囤貨，全體員工皆會盡力滿足消費者購物需求，敬請消費者到門市購物需做好防護措施，佩戴口罩保護自己也保護他人」。

相關報導

全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制 會員「3步驟」免填資料完成



新北確診足跡現「驚人巧合」！ 廖婕妤比對日期秒懂：真的不用急於一時



疫情爆炸「民眾瘋搶物資」 醫勸沒必要：台灣不會餓死人

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來