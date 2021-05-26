美樂地KTV群聚確診累計18人！夜唱學生「黑白寫」中市府重罰6千

▲美樂地KTV有13人填寫不實，盧秀燕重罰6千元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東協廣場美樂地KTV群聚案，除了已知的朝陽科技大學、中國醫藥大學夜唱團，26日再新增台中科技大學1名女大生確診，該包廂一共6人，1人確診、4人陰性、1人尚在檢驗中，市長盧秀燕表示，KTV群聚感染發生至今，已有18人確診，市府追查過程中竟發現有13人實名登記不實，「黑白寫」嚴重影響防疫，將依傳染病防治法重罰每人6千元，業者因未落實實名制重罰1萬5千元。

台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心記者會，新增11例本土確診個案，其中案6100為台中科技大學女大生，5月13日有6人前往美樂地KTV夜唱，就在最先出現確診者的朝陽科大夜唱團包廂斜對面。

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衛生局案發之後火速追蹤通知採檢、隔離，過程中竟發現有13人實名制資料填寫不實，市府同仁鍥而不捨總算一一找出匡列民眾，然而此舉已造成防疫困難，依傳染病防治法可罰3千元至1萬5千元，盧市長今日宣布重罰每人6千元；此外，業者因未確實核對身分，容忍消費者不實記載，未落實實名制措施重罰1萬5千元。

台中市政府說明，朝陽科大一行20人5月13日前往東協廣場美樂地KTV夜唱，其中8人確診、12人陰性，另又傳染給接觸者共4人確診；隔壁中國醫藥大學夜唱團包廂一共12人，其中2人確診、10人陰性，另又傳染給接觸者1人確診；美樂地KTV則有一名廚工、一名外場員工，一共2人確診；今日新增第三間台中科大夜唱團包廂1人確診，累計此波群聚造成18人確診。

台中市政府強調，國內疫情嚴峻，每一個人都是防疫關鍵，全國各大餐飲、量販、零售店家都需要實名實聯登記，請民眾務必留下正確資料，讓疫調足跡追蹤更全面，杜絕一切可能防疫破口。