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陳時中才說「沒有急速惡化」！醫3句話悲喊：不是唱衰這次真的慘了

▲田知學曝急診現況。（圖／翻攝自田知學臉書）

▲台灣今再增11名確診者死亡，醫療量能相當吃緊。（示意圖，非本新聞當事人／翻攝自田知學臉書）

生活中心／綜合報導

國內今日新增302名本土確診，另有校正回歸本土個案331例，確診個案中增加11例死亡，也創下單日死亡數新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今（26）日記者會中表示，目前整體疫情並無急速惡化，是否有改善值得觀察。隨後胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書悲觀發文：「不是唱衰，這次真的慘了…」。

今日增304例COVID-19確定病例，分別為302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡。陳時中表示，根據校正回歸縣市分佈情形，台北市在5/21回歸173例，新北市219例最高，目前整體疫情看起來沒有急速惡化，是不是有改善值得觀察。

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台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，醫療體系量能也幾近緊繃，台北市立聯合醫院大量安置確診者，有醫護認為醫療體系快崩潰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「整體醫療上是非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰。」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

▲新冠肺炎疫情加劇，板橋增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇一峰認為，確診死亡人數增加，代表台灣醫療崩壞漸漸現形。（示意圖／記者林敬旻攝）

蘇一峰於指揮中心記者會後在臉書寫下3句話，表示對疫情抱持著悲觀態度：「死亡人數越來越多…醫療崩壞漸漸現形…不是唱衰這次真的慘了…。」

前台南縣長蘇煥智也在臉書PO文：「疫情有惡化走向。（但中央防疫中心認為有好轉， 柯P認為未來一週有另一個高峰）病人持續累積，重症累積，不但死亡會持續增加，連醫療體系都面臨超負載崩潰的危機。」

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