摩鐵老闆一併罰！台中3男4女「開房搞毒趴」　業者收錢縱容群聚

記者白珈陽／台中報導

新冠疫情嚴峻，全國三級警戒延長，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，但少部分人忍受不住一己私慾，竟在汽車旅館大開毒趴。台中市第六警分局25日晚間9時許，於西屯區一家汽車旅館查獲鄧姓男子等3男4女無視禁令舉辦毒趴，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送，另汽車旅館業者依違反傳染病防治法、毒品條例函送觀光旅遊局裁罰。

▲警方查扣毒咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局表示，市政派出所員警昨晚9時50分執行防疫勤務時，在西屯區一家汽車旅館，發現房間外有數輛汽車停駐，研判裡面有民眾無視防疫禁令聚會，經取得承租人鄧男（39歲）同意，在汽車旅館工作人員陪同下實施臨檢。

警方進入房間後，發現房內有3男4女共7人，顯已違反政府防疫期間不得群聚的規定，此外，還當場查扣毒咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個。

▲警方當場查獲毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

其中吳姓女子（36歲）坦承持有毒品，依違反毒品危害防制條例現行犯移送台中地檢署偵辦，其餘鄧嫌等6人採集尿液函送嚴辦；而7人在室內群聚的行為，也依違反傳染病防治法函送主觀機關裁罰，可罰6至30萬元。

警方表示，汽車旅館業者如知悉民眾吸毒，未依規定通報警察機關部分，已違反毒品危害防制條例，最重可罰100萬元，情節重大者最重可勒令停業；另外，讓7名客人共處一室開趴，也違反傳染病防治法，將函文觀光旅遊局依法開罰。

第警六分局長吳耀南強調，在疫情嚴峻的期間，警方將針對汽車旅館業者持續取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定，於汽車旅館內群聚或發現不法行為時，將依相關法規移送嚴懲。

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