嘉義朴子店家不甩禁令！桌椅照擺供民眾用餐　挨罰1萬5千元

▲店家不甩政府禁令，開放民眾室內飲食遭開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國三級警戒，禁餐飲業內用，嘉義縣啟動地毯式巡查，逐一檢視各餐飲業者落實情形，查訪約600餘家，查獲3件違規當場開立罰單，現場其他業者及民眾也鼓掌叫好，力挺政府各項防疫措施。

▲店家無視禁止提供現場飲食公告，仍設桌椅讓消費民眾坐下飲食。（圖／嘉義縣政府提供）

疫情嚴峻，嘉義縣原公告餐飲業禁止提供現場飲食，應採外帶或外送，管制執行期間至5月28日止，5月25日變更公告至中央流行疫情指揮中心公告解除為止，26日中央也公告全國禁止提供現場飲食，應採外帶或外送。

▲民眾室內飲食遭開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

疫情升溫不降，民眾防疫意識抬頭，啟動全民監督模式，檢舉多為沒戴口罩、提供現場飲食及未實施實聯制措施等；衛生局昨日優先針對人口密集區域餐飲者，進行地毯式巡查計訪查600餘家，查獲朴子地區3件違規，其中有2件是營業中未戴口罩，另1件無視禁止提供現場飲食公告，仍設桌椅讓消費民眾坐下飲食，均依違反傳染病防治法開立遭重罰1萬5千元。

衛生趙紋華說，同島一命是大家應有的共識，任何1案例都不容許出現，呼籲民眾要自律，相關業者更不要心存僥倖，餐飲店、超商及市場等，一律只能採實聯制外送或外帶，違規者將處以3千元至1萬5千元罰鍰，若店家有拒絕規避稽查情形，也將依傳染病防治法嚴處6萬元以上30萬元以下罰鍰，決不寬貸。

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