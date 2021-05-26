不挺了！東奧最大贊助商《朝日新聞》　呼籲「取消奧運會」

▲《朝日新聞》是東京奧運最大的贊助商之一，卻發表一篇「呼籲取消東奧」的社論。（圖／路透）
記者張寧倢／編譯
2020東京奧運延期至今年7月23日舉辦，然而，日本新冠肺炎疫情卻愈發嚴峻，當局4月25日發布的緊急事態宣言上路至今已滿1個月，範圍擴大到10都道府縣，舉辦地東京也將延長到5月31日。對此，東京奧運會最大贊助商之一的《朝日新聞》也在26日刊出一篇社論，呼籲政府取消東奧。
根據路透社報導，《朝日新聞》以「要求首相決定停辦東奧」為題的社論中指出，新冠疫情為公共安全帶來風險，也增加醫療系統的壓力，呼籲取消日本東京奧運會，「我們要求首相（菅義偉）冷靜客觀地評估情勢，並取消今夏的東奧活動。」
報導指出，接連數件民意調查都顯示，大多數日本民眾反對舉辦奧運，因為他們擔心數以萬計的運動員、官員自境外湧入這個從去年開始幾乎不開放外國人入境的國家。截至路透社截稿的26日凌晨，這篇社論在推特上獲得超過2.1萬則推文，其中不乏記者、政治人物等紛紛轉貼分享，推特網友@KaiserAndDragon表示，「終於，最大的贊助商之一的《朝日新聞》也寫了一篇關於取消奧運的社論。」
朝日新聞の社説です。2本のスペースに1本を収める大型社説。社の意見を強く打ち出す、業界で言うところの「一本社説」です。— 小川一 (@pinpinkiri) May 25, 2021
夏の東京五輪 中止の決断を首相に求めるhttps://t.co/0lYQfwy9mN
オフィシャルパートナーとして五輪スポンサー契約を結ぶ朝日新聞の一本社説、本気を感じます。— 蓮舫@RENHO・立憲民主党 (@renho_sha) May 25, 2021
他のスポンサーの動きも注視。
（社説）夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める：朝日新聞デジタル https://t.co/Ukom64mxP6
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