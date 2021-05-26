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三級警戒何時解封？醫師曝台灣「警戒強度曲線」：大家心裡有底

▲▼陸軍第六軍團33化兵群5/26開赴捷運大安森林站，對站內外進行地毯式消毒。任務結束後，全體官士兵搭乘捷運前往下一站東門及龍山寺站，繼續消毒作業。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前全國三級警戒延至6／14。圖為陸軍第六軍團33化兵群，赴捷運大安森林站噴灑消毒液。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心昨（25）日宣布延長三級警戒至6月14日，到端午節3天連假結束為止，引起不少人疑問「到底還會持續多久」？就有醫師引述以色列、紐西蘭和韓國的封城警戒強度數據變化，要大家心裡有個底。

精神科醫師潘建志在臉書上發文表示，他選了以色列、紐西蘭和韓國的的封城警戒強度，轉化成數值的曲線起伏圖給大家參考，台灣自從去年一月疫情爆發，享受了約一年多的自由時光後，現在疫情再度出現破口，國外學者把台灣評定為「74分」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）

▲以色列、紐西蘭、南韓的疫情變化圖，綠色虛線為台灣74分 。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）

潘建志指出，以數據來看，上述三個國家第一次封鎖城都是80分，但重點是，這三個國家的封城都是始於武漢病毒株，而非現在傳染力更強的英國變種病毒，至於時間長短，他也表示，這三個國家是接近四級封城警戒才把疫情壓下來，大概都需要2到3個月，且解封後再過1到4個月又要升級。

至於確切解封時間，潘建志僅表示依據圖片數據參考，大家心裡應該有底。對此有網友在下方回應，「如果疫情一直沒有進一步惡化，但仍一直維持三級等到高風險人員全部打完疫苗，這樣跟封城比起來哪個比較好？」，而潘建志也回應，「未來難以預測，畢竟之前不少學者寫過的疫情預測文，幾乎都槓龜...」

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