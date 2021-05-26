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移動增染疫風險！北市大事件延燒　教部再發函：不得強制學生離宿

▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部發函指出，校方不能強制學生離速返鄉 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市立大學日前決議，要將仍在學校的30位本島住宿生，以防疫專車運回各自家鄉，對此引發學生焦慮，質疑與教育部長潘文忠「移動是最大的風險來源」、「盡量避免移動」的呼籲背道而馳。教育部長潘文忠再次發在臉書上發文指出，「移動是非常大的風險」，請全國學校與教育夥伴協助，不得強制要求住宿生離宿。

國內疫情持續升溫，指揮中心呼籲減少不必要跨區移動，然而台北市立大學20日卻要求學生24小時內搬離宿舍、搭乘專車返家，學生擔憂恐成防疫破口。

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教育部今日再次發新聞稿指出，全國疫情三級警戒期間，應避免不必要移動、活動或集會，教育部要求各校於停止到校上課或實施遠距教學期間，不得強制學生離宿返鄉，並應落實宿舍相關健康管理措施。

教育部也說，請各級學校配合強化防疫措施及停止到校上課配套措施。其中為避免學生不必要移動，業要求學校不得強制學生離宿返鄉；倘學生已返鄉，則也避免再返回學校宿舍。另請學校確依教育部109年4月22日通函「大專校院住宿防疫指引」、109年4月27日「高級中等以下學校住宿防疫指引」規定，落實宿舍門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或配戴口罩等相關健康管理措施。



 

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