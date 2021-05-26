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全國163名學生染疫！東吳城中校區1人確診　單日新增18例

▲▼ 開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元 。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學日前進行校園大清消。（圖／東吳大學提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部昨日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6 月 14 日止。根據教育部今（26日）公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數為163人，比前一天增加18人，其中又以大專院校染疫學生最多，有73名。

教育部指出，因應全國實施疫情警戒第三級時間延長，為降低群聚感染之風險，維護學校師生健康及學習權益，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至110年6月14日(一)止；兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦請所有學生停止前往，留在家中學習。

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而東吳大學也表示，位於中正區的東吳大學城中校區有學生確診，校方23日接到學生來電告知台北市衛生局通知他確診輕症消息，而由於已實施遠距教學，兩校區教室和環境已在5月15日徹底消毒。但該確診學生在10日至14日間曾到課堂上課，足跡跨位於中正區的城中校區及士林區的外雙溪校區。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月25日，全國學生確診人數已累積至163例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積153例，包含63例大專校院生、28例高中生、20例國中生、29例國小生、13例幼兒園學生。相較於昨日累績145名學生確診，又增加了18名案例。

▲▼ 0526學生確診數量。（圖／教育部提供）

▲學生確診數量。（圖／教育部提供）
 

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