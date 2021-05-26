爸媽嚇壞！2月男嬰也染疫　醫師：寶寶出現這2情況速就醫

▲2月男嬰也染疫，醫師提醒，寶寶出現這2情況速就醫。（圖／茂盛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

繼彰化發生10個月女嬰染疫後，又傳出一名2個月大徐姓男嬰（案4369）也確診，所幸狀況為輕症，目前精神、活動力正常。台中茂盛醫院醫師簡佳裕指出，若孩子手、腳長出「疹子、小紅點」，且有活動史、接觸史，寶寶就有可能染疫，提醒1歲內嬰兒染疫風險高，6個月內易成重症致死。建議6個月以上寶寶可追打「肺炎鏈球菌」疫苗，形同提高對抗新冠病毒防護力。

簡佳裕指出，多數嬰幼兒為無症狀感染者；若為輕症，其臨床症狀也不明顯，有些只是微燒、咳嗽、流鼻水或嘔吐、拉肚子等，和一般感冒相似，難以分辨！

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不過簡佳裕指出，根據醫界臨床報告，染疫嬰幼兒的手部或腳趾頭會長出疹子或小紅點，建議家長可每天仔細檢查孩子身體，盤點健康情形；再者，要回溯活動史及接觸史，像彰化10個月大女嬰是被阿公、阿嬤帶去歌唱班，被長者們輪流抱而遭傳染；至於，另一個1歲寶寶因父母帶去的燒烤店，正是感染者去過的地方，才會導致全家中招。

簡佳裕也提到，1歲以內的嬰幼兒因抵抗力較差，染病危險性高，尤其是6個月以內的寶寶染疫，容易變成重症住進加護病房，甚至會致死；加上，嬰幼兒無法接種新冠疫苗，治療上的用藥都是給大人使用的，缺乏適合小孩使用的藥物，所以寶寶萬一染疫，治療時也會非常困難，提醒寶寶一定要在6個月內施打常規的肺炎疫苗，並在6個月大後再追加一劑「肺炎鏈球菌」疫苗，能降低繼發性肺炎的發生，形同提高對抗新冠病毒的防護力。