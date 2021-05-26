　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽嚇壞！2月男嬰也染疫　醫師：寶寶出現這2情況速就醫

▲2月男嬰也染疫，醫師提醒，寶寶出現這2情況速就醫。（圖／茂盛醫院提供）

▲2月男嬰也染疫，醫師提醒，寶寶出現這2情況速就醫。（圖／茂盛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

繼彰化發生10個月女嬰染疫後，又傳出一名2個月大徐姓男嬰（案4369）也確診，所幸狀況為輕症，目前精神、活動力正常。台中茂盛醫院醫師簡佳裕指出，若孩子手、腳長出「疹子、小紅點」，且有活動史、接觸史，寶寶就有可能染疫，提醒1歲內嬰兒染疫風險高，6個月內易成重症致死。建議6個月以上寶寶可追打「肺炎鏈球菌」疫苗，形同提高對抗新冠病毒防護力。

簡佳裕指出，多數嬰幼兒為無症狀感染者；若為輕症，其臨床症狀也不明顯，有些只是微燒、咳嗽、流鼻水或嘔吐、拉肚子等，和一般感冒相似，難以分辨！

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過簡佳裕指出，根據醫界臨床報告，染疫嬰幼兒的手部或腳趾頭會長出疹子或小紅點，建議家長可每天仔細檢查孩子身體，盤點健康情形；再者，要回溯活動史及接觸史，像彰化10個月大女嬰是被阿公、阿嬤帶去歌唱班，被長者們輪流抱而遭傳染；至於，另一個1歲寶寶因父母帶去的燒烤店，正是感染者去過的地方，才會導致全家中招。

簡佳裕也提到，1歲以內的嬰幼兒因抵抗力較差，染病危險性高，尤其是6個月以內的寶寶染疫，容易變成重症住進加護病房，甚至會致死；加上，嬰幼兒無法接種新冠疫苗，治療上的用藥都是給大人使用的，缺乏適合小孩使用的藥物，所以寶寶萬一染疫，治療時也會非常困難，提醒寶寶一定要在6個月內施打常規的肺炎疫苗，並在6個月大後再追加一劑「肺炎鏈球菌」疫苗，能降低繼發性肺炎的發生，形同提高對抗新冠病毒的防護力。

ET快訊
快訊／蔡英文稱買3千萬劑疫苗　柯文哲「一句話」回嗆點出關鍵
台中泰安附幼風暴擴大8確診！　美樂地第3包廂也中鏢
LIVE／新北增152例「基層警感染擴大」　侯友宜最新說明
快訊／短期內難解三級！　柯文哲提2方法快速解決
快訊／台南確診男去過「高雄18家服飾店」　急匡列15人
快訊／萬華疫情趨緩　柯文哲示警：其他11行政區「數量增加」
台中K歌群聚+1確診！斜包廂科大女也中　實名制亂寫罰6千
LIVE／北市增87例本土「疫苗一瓶不剩」　柯文哲最新說明
快訊／高雄父子確診足跡曝！　寶雅、大潤發、小北
台中新增11例足跡曝！搭自強號、多個市場、全聯
快訊／午後雷雨！　中南部7縣市「大雨特報」
快訊／紓困方案明天政院、國會動起來　蔡英文下令：不得延遲
快訊／桃園本土+24例足跡曝光　Costco、家樂福都入列

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

疫苗全打完了…楊文科「已備好經費」！籲中央：開放地方自行採購

離島淪陷！金門縣政府繃緊神經　縣長喊：我們已做好充分準備

苗栗確診6＋1　足跡曝！頭份大潤發、蜂之釀入列

從萬華搬回宜蘭...1幼童染疫　母親23日確診祖父母一採陰

快訊／連江縣本土+1足跡曝光！「21日搭機返台」　匡列同班機34人

台中泰安附幼風暴擴大8確診！200師生PCR檢測　美樂地第3包廂染疫

新竹20多歲女與家人「住花蓮民宿3天」！父母也確診…感染源調查中

「沒人顧快GG了！」人夫跪求帶小孩到公司　網批：有比較安全？

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

疫苗全打完了…楊文科「已備好經費」！籲中央：開放地方自行採購

離島淪陷！金門縣政府繃緊神經　縣長喊：我們已做好充分準備

苗栗確診6＋1　足跡曝！頭份大潤發、蜂之釀入列

從萬華搬回宜蘭...1幼童染疫　母親23日確診祖父母一採陰

快訊／連江縣本土+1足跡曝光！「21日搭機返台」　匡列同班機34人

台中泰安附幼風暴擴大8確診！200師生PCR檢測　美樂地第3包廂染疫

新竹20多歲女與家人「住花蓮民宿3天」！父母也確診…感染源調查中

「沒人顧快GG了！」人夫跪求帶小孩到公司　網批：有比較安全？

疫情免出門生鮮蔬果送到家　嘉縣推網宅配蔬果箱

亡夫「賣2套房」打賞抖音女主播！　老婆、媽還要租房住

原物料飆漲讓工具機業做白工！許文憲呼籲政府出手解決問題

臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

大台中有線電視申請CH52上架《華視新聞資訊台》

快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

高雄男連2天「無罩」騎車被抓包　衛生局擬重罰1.5萬

為了保護媽媽！屠夫殘忍砍死哥哥和大嫂　1歲姪子也被斬斷四肢

棒協宣布組隊備戰5搶1資格賽　6月22日墨西哥開打　

新台幣連2升！收盤升值5.5分　收在27.821元

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」

向大陸買疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

更多熱門

相關新聞

3級警戒延長停課沒停班！陳時中曝2考量

3級警戒延長停課沒停班！陳時中曝2考量

國內本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心已宣布三級警戒延長至6月14日，全國各級學校同步延長停課時間。台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日分析，限制人數在10人以下聚會及學校停課最能有效控制疫情，至於停班效益並沒有前兩者來得高。指揮官陳時中則說，如果人全部都停止移動，當然就會有點控制的效果，但問題在於經濟活動若無法維持，可能會造成很大傷害。

關鍵字：

茂盛疫苗新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面