南投醫護施打率不及4成就用光AZ疫苗　衛生局急求8000劑

▲疫情加劇，南投AZ疫苗優先供一線醫護施打。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，全國三級警戒被迫延至6月14日，一線醫護人員的防疫壓力和疫苗施打需求越見高漲；南投縣衛生局指出，全縣AZ疫苗在10天前就已保留給一線醫護優先施打，未料施打率還不及4成，目前已一劑無存，今天上午緊急向中央申請配發8000劑，預計周5到貨，維持防疫量能。

南投縣衛生局指出，縣府在15日宣布將防疫警戒提升至準三級，17日進一步宣布將醫事人員列為AZ疫苗最優先施打對象，其他類別和自費者暫停，確保全縣醫事人員健康並維持醫療作業能力。

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南投縣衛生局表示，本來希望後續視疫苗到貨狀況，再行公告調整各類人員疫苗接種順序，怎料目前僅有35.6%的醫護人員施打，庫存數就已歸0；而全縣一線醫護人力約7000多人，疫苗施打率須提升至6、7成較為保險。

南投縣衛生局上午在參加線上全國防疫會議時，已向中央疫情指揮中心申請配發8000劑應急；衛生局指出，若周5順利到貨，不只期待一線醫護施打率全面提升，也希望快篩站工作人員、甚至警察消防單位等廣義的一線防疫人員都能獲得疫苗配額，厚植疫情第一道防線。

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