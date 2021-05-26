基隆AZ疫苗庫存量0　林右昌：五類人員納入優先施打

記者郭世賢／基隆報導

新冠本土疫情嚴峻，基隆市AZ疫苗目前庫存量0劑，日前都已分發到各家醫院施打。基隆市政府表，待中央會再配送疫苗劑量，待確認收到疫苗劑量後，目前預計優先提供高風險的防疫前線人員施打。林右昌建議，警察被排序放到第五順位須重新考量，清潔人員、老師、公運司機、區所、戶所，把這五類人員納入優先施打順序。

林右昌稍早在防疫記者會中表示，第二批疫苗已經到台灣，5月27日開始施打，中央疫苗施打順序，是否重新考量，當然第一線的醫護人員，最優先施打是絕對的，因為疫情已進入社區感染，防疫的功能進入巷道戰，所以有更多的第一線執勤同仁，密切跟民眾接觸的人員，在過去疫苗施打順序上，並沒有放到優先排序裡面。

林右昌說，特別是警察，目前他們要找尋確診失聯者，另外要稽查特種行業場所，這些特別容易有黑數，有傳染源的地方，另外還要配合相關單位，針對民眾不守規矩到處亂跑、不戴口罩來做稽查，警察被排序放到第五順位，這部分是否重新思考。

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此外，確診個案出來以後，馬上要進行消毒，第一線環保局清潔隊員就要執行，當然他們是全副武裝執勤，但有很大心理壓力，這部分也要考量。更重要的是，民眾在談停班停課、三級延長兩週，但是老師並沒有被列入疫苗施打十類人員中。但如果老師不打疫苗的話，學校之後怎麼復學？老師要面對學生，老師本身有狀況的話，很有可能會造成學生安全的問題，老師打好疫苗，保護好自己也是保護孩子、保護學生。老師也應該要納入施打考量。

林右昌表示，病毒進入社區，公共運輸司機有可能被他的同事，或者被他的家人不知情情況下感染，但司機每天接觸民眾，每天都在服務市民，接觸的對象非常廣，公運司機也沒有被列入疫苗施打十類名單裡面，是不是也應該列入考量。另外，各級政府、第一線區公所、戶政事務所人員，每天都在接觸民眾，應該拉起一條防線，避免過度的接觸而產生風險，應該也要列入考量、思考。

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