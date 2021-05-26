金融業確診仍「營運不中斷」　高嘉瑜怒轟：金管會只想擺爛！

▲華南銀行有員工確診。（圖／翻攝自Google maps）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台疫情持續增溫，金融業染疫狀況也越趨嚴重，已有18家金融業受到影響、28名員工確診，然而金管會仍要求「營運不中斷」，未提出因應措施。對此，民進黨立委高嘉瑜批評，金管會只想擺爛，強逼疫區的金融業行員冒生命危險營運，更是造成金融體系因疫情崩潰的禍首。

高嘉瑜26日於臉書發文表示，食古不化、未超前部署的金管會依然墨守成規，面對疫情只有兩個態度，要不就全部停辦（例如股東會），要不就全部繼續營業（銀行不能彈性關門），「用最簡單的方法處理最困難的問題，說穿了，就是因為不想負責，只想擺爛！」

高嘉瑜指出，金管會完全沒有彈性或權宜措施面對疫情，不食人間煙火的態度恍如平行時空，難道不知道重災區已經有派出所全員隔離而關門了嗎？若有銀行也因行員染疫，全行行員需隔離，銀行還能開門嗎？若金管會堅持「金融服務不中斷」，卻沒有具體作為，只是把球踢給金融業，強逼疫區的金融業行員冒生命危險營運，更是造成金融體系因疫情崩潰的禍首！

高嘉瑜說，金管會在過去一年完全沒有為金融數位化、數位身分認證超前部署，現在連報稅都可手機報稅了！很多金融身分認證可以影音、數位方式認證，但活在恐龍時代的金管會，顯然排斥科技，也不願改變，依然要求要「人」與「人」的接觸才能做金融服務，事實上90%的金融業務根本可以用科技取代！

高嘉瑜還提到，最可笑的是，保險局昨公布視訊親簽保單細節 ，要求業務員必須錄下客戶簽署聲明書等影像，卻無視保單往往高達20、30頁，要求客戶自行列印再每頁親簽錄影再傳真給保險公司，這根本強人所難，差別只在把面對面需要做的事情視訊化而已。

高嘉瑜感嘆，這樣的思維，這樣的金管會，真的是高高在上，不食人間煙火，「反正金融業服務不中斷，其他你們自己看著辦！」