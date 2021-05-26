快篩陽性可在家！黃珊珊又爆中央新規：10天沒症狀可解隔離





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊25日透露中央新規定，提及未來只要家中環境符合規定，快篩陽性者如果沒什麼症狀，就會被框在家裡居家隔離。黃珊珊26日於防疫會議中表示，早上中央會議再提，若快篩陽性者10天沒症狀，就可以解除隔離，但不知道要不要再篩檢，這下午要開專家會議。

黃珊珊25日於臉書上錄製影片，提及中央新規範是指，如果快篩結果為陽性，但沒有住院需求，且家中環境可以一人一室，「那就會讓他在家裡居家隔離，也就是跟現在的居家隔離的人一樣。」而市府則會開一張居家隔離通知書，並同時框電子圍籬。

「這意味著將來有很多確診者，他只要沒什麼症狀，他就會被框在家裡居家隔離。」黃珊珊提及，這跟現行制度有一點不一樣，但若該確診者有症狀的話，還是會送往醫院，不過這都不會直接到集中檢疫所，「集中檢疫所如果可以的話，我們會盡量的收，但是因為太多人是完全無症狀的，他將來就會回到社區，也就是大家要能夠理解，確診者在家這件事情可能會變成常態，也是我們大家在社區裡面。」

事隔一日，北市府召開防疫會議。黃珊珊於會中表示，中央從26日開始，就是快篩陽性者除了通報以外，如果沒有住院需求，居家環境可以一人一室，那就能開居家隔離通知書，並希望大家廣設快篩站，讓沒症狀的快篩陽性者回家居家隔離。

黃珊珊也透露，中央早上的會議提及，如果快篩陽性者10天沒症狀，就可以解除隔離，但這還要不要再檢驗，有待下午專家會議討論。