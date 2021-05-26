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臉書「信義區三兩事」串聯店家贈餐挺醫護　網友：快用新台幣下架

▲▼臉書社團串聯店家免費送餐給醫護 。（圖／翻攝自臉書信義三兩事）

▲疫情延燒，松德熱心餐飲店家出錢出力挺醫護。（圖／翻攝自FB/信義區三兩事）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6/14，雙北醫護的壓力更是大到破表，為了讓第一線防疫醫護人員能夠儲備充足體力應戰，除了先前熱心網友在臉書發起的「醫護三餐先鋒隊」為醫護供餐，日前在「信義區三兩事」的臉書社團更有超過30家信義區餐飲店串聯，贈送免費餐點至雙北各大醫院，大家都希望能夠盡一份心力。

臉書「信義區三兩事」也有熱心網友表示，從媽媽那裡得知（媽媽是松德醫院的退休人員），信義區有多家小吃餐飲組資團隊，自掏腰包每天送餐給松德醫院、北醫、台大醫院的醫護人員。

媽媽表示，醫護人員知道都很感動，這段時間她們都很緊張，每天都提心吊膽、壓力很大，知道有許多人這樣支持著真的有很大的意義，希望疫情可以快快度過，讓一切都恢復正常。她感嘆，疫情期間餐飲小吃店也不太好過，但他們還願意自掏腰包付出，希望大家可以給他們一點鼓勵，疫情過後也支持他們。

▲▼臉書社團串聯店家免費送餐給醫護 。（圖／翻攝自臉書信義三兩事）

▲熱心送餐的店家。（圖／翻攝自FB/信義三兩事）

不少店家和網友看了直喊+1紛紛詢問加入方式，呼籲大家一起挺起來，更有網友被暖哭表示，「雖然不是店家，但也希望有機會和方式一起表達心意，不然店家自己因為疫情也成了受災戶」、「身為松德一份子，覺得感動」、「感謝有你們，台灣加油」、「這些店家不像樣！立刻存查，之後要用報復性用新台幣下架他們」。

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