孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

▲孫大千認為鄭文燦和范雲造成防疫破口。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」，未料華航、諾富特群聚染疫，造成本土疫情爆發，范雲成為眾矢之的。不過，國民黨前立委孫大千26日在臉書點名，桃園市長鄭文燦比范雲更早向中央爭取調整機師隔離方案。

范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」。中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。針對協調放寬機師檢疫，范雲日前表示，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰，甚至在協調會中有一、二位情緒已經失控，自己認為這不只是健康問題，更是飛安問題，所以才找民航局、疾管署一起正視問題。

對此，孫大千認為，是鄭文燦和范雲聯手打開台灣防疫的山海觀，他提出4點疑問，包括：一、桃園市政府在長程航班機師隔離制度從5+9變更到3+11的過程中，到底是扮演什麼角色？今年3月31日，機師工會是否曾經到桃園市政府拜訪鄭文燦？鄭文燦是否有承諾，會「向中央爭取調整管制方案」？二、隔日，4月1日，范雲接著在立法院召開協調會，提出類似的建議，而CDC在4月15日隨即做出長程機組員管制方案的調整，然後造成4月底諾富特飯店防疫的大破口，在CDC政策大幅轉彎的過程中，鄭文燦是否有扮演推波助瀾的角色？

孫大千再指，三、桃園市政府真的有定期針對市內的防疫旅館進行嚴格稽查嗎？為什麼諾富特飯店沒有落實分流分棟的情況如此明顯，桃園市政府卻完全不知情呢？這些稽查難不成都只是虛應故事，做做樣子嗎？四、桃園市政府在接獲諾富特飯店有混居狀況的檢舉後，為什麼不立即介入糾正，進行處理，而要坐在辦公室等著跑公文呢？鄭文燦難道不知道防疫視同作戰嗎？