美研究：新冠輕症者痊癒「骨髓終身有抗體」　長期免疫有力證據

▲該篇研究24日刊登在《自然》期刊。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一份新研究報告顯示，新冠輕症患者在染疫11個月後仍有抗體，儘管抗體可能減少，但骨髓內的免疫細胞仍能分泌抗體，助人體對抗下一次的病毒感染，甚至可能終身存在。

綜合路透、每日郵報報導，依據該篇研究，染疫者在感染初期體內免疫細胞快速增加，產生第一波抗體對抗病毒，但隨著患者痊癒康復，大多數的免疫細胞會死亡，血液之中的抗體下降。但華盛頓大學醫學院研究團隊發現，即便體內抗體下降，骨髓中的免疫細胞仍能產生抗體。

研究團隊針對19名受試者發病後的7至8個月期間抽取骨髓樣本，其中15人的樣本之中有免疫細胞「長生型血漿細胞」（long-lived plasma cells）存在，且大多轉移至骨髓。在這15人當中，有5人在發病後11個月的骨髓樣本之中，仍有此種細胞存在。

作為比較，研究人員分析11名未染疫健康者的骨髓樣本，發現其中並未存在此種能夠產生抗體的長生型血漿細胞。

「這是長期免疫的有力證據」，華盛頓大學研究人員艾比迪（Ali Ellebedy）表示，「（長生型血漿細胞）就像是坐在骨髓裡分泌抗體，即使已經痊癒仍會持續發揮作用，且將會永遠保持下去。」

研究團隊表示，在輕症者可能得到終身保護的同時，重症者是否也是如此仍須要進一步研究。

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