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端午連假停售自由座！搭雙鐵「禁飲食、戴口罩」　違者最高罰1.5萬

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲搭雙鐵禁止飲食，且須戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

因應中央疫情指揮中心昨（25）日宣布將延長三級警戒到6月14日，交通部同步延長三級防疫措施，包括高鐵全車對號座措施、臺鐵城際列車取消站票、車站每小時清消、場站不外借、雙鐵車站禁止飲食，換言之，端午連假雙鐵都不會販售自由座與站票。

台鐵局表示，乘客在列車上(觀光列車除外)禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。另因應禁止車上飲食措施，全面暫停各列車上(觀光列車除外)臺鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，同時停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。此外，亦同步撤除普悠瑪列車上椅背網袋內之「靚道」雜誌。

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台鐵局指出，自5月15日至6月14日各級對號列車（太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號）禁止以站票搭乘，刷定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，只可搭乘區間車或區間快車，勸導不聽者將移交衛生單位開罰最高1.5萬元。

如旅客以站票(無座)搭乘對號列車經勸導不聽者，台鐵局將移送鐵路警察轉送地方衛生單位裁罰，依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰緩。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵仍開放短途旅客以電子票證刷進站。（圖／記者呂佳賢攝）

而高鐵公司指出，自5月15日起至6月14日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，這期間定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡亦將同步暫停使用，原先規劃之自由座需改採對號座相關措施。

高鐵公司表示，已於12日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食並全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。

高鐵公司針對持有定期票、回數票之旅客，提供以下配套措施：
一、 定期票：原優惠效期含5月15日至6月8日者，將配合展延相對應天數；此外，另再加碼免費展延27天優惠效期，亦即共展延52天。例如，原定期票效期為5月10日至6月8日，經展延52 天後，優惠效期將至7月30日。

二、 回數票：除同上述規定展延回數票52天優惠效期外，於2月26日至5月14日購買回數票，且於6月9日至9月2日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021年9月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張，逾期恕不受理。

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）

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